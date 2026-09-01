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Actualitate

INTERVIU VIDEO Omul care o primește pe Angela Merkel în România spune că doborârea guvernului și destrămarea coaliției au fost „o frivolitate” / Avertismentul său

Laurențiu Ungureanu
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Angela Merkel urcă pe scenă marți la Ateneu. Organizatorii din România îl așază, alături, pe Emil Hurezeanu. Nu doar pentru că a fost ministru de Externe și ambasador în Germania, ci pentru că are puterea propriilor opinii. Nu urmează un interviu comod pentru nimeni.

  • Hurezeanu discută despre legătura dintre gazul rusesc şi aderarea României la UE.
  • El povestește momentul în care Putin a lăsat „o întreagă sală mută”. 
  • Și se întreabă dacă legenda stabilității „perioadei Merkel” nu a fost, de fapt, „o perioadă de amânare a crizelor cu aparențe de stabilitate”.
  • Emil Hurezeanu rostește acest avertisment despre România: „Dacă nu ne revenim, vom avea o guvernare foarte diferită de ceea ce avem astăzi”.
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Angela Merkel vine marți la București și va apărea la Ateneul Român, într-o conferință.