Angela Merkel vine la București. Fostul cancelar al Germaniei își va lansa cartea de memorii

Fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel se va afla pe 1 septembrie la Ateneul Român din București, unde își va prezenta volumul său de memorii „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”, anunță Editura Litera, într-un comunicat.

Lansarea va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog public între Angela Merkel și Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, anunță organizatorii.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook. Ele costă între 99.99 lei (Acces general & carte CU autograf) și 69.99 lei (Acces general și carte FĂRĂ autograf).

„LIBERTATE. Amintiri 1954–2021“ a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări, iar România se numără printre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena”, spun reprezentanții Editurii Litera.

Angela Merkel a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, fiind prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care i l-a oferit țara sa.

În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Beate Baumann, Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată, potrivit Litera.