Anglia anunță înființarea unui „FBI britanic”. Ce rol va avea NPS

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, în timpul unei vizite la Centrul de Comandă și Comunicații Lambeth Central, din sudul Londrei. Credit line: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Guvernul britanic va prezenta săptămâna aceasta planul pentru un „FBI național” specializat în anchete complexe, precum terorismul și crima organizată, în contextul celei mai mari reforme a ordinii publice din ultimii 200 de ani, potrivit ABC News.

Noua structură, care va purta denumirea oficială de Serviciul Național de Poliție (NPS), va unifica sub o comandă unică unitățile de combatere a terorismului și criminalității, flota de elicoptere, poliția rutieră și forțele regionale de combatere a crimei organizate din Anglia și Țara Galilor.

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a explicat că această structură va prelua cazurile complexe, permițând celor 43 de forțe locale să se concentreze strict pe infracțiunile de proximitate. „Modelul actual a fost construit pentru un alt secol. Multe forțe locale nu au resursele necesare pentru a lupta cu frauda sau abuzul online”, a subliniat ministrul.

Reforma, considerată cea mai importantă din ultimii 200 de ani, vizează eficientizarea costurilor prin achiziții centralizate și atragerea specialiștilor de top. Planul complet, care include și reducerea numărului total de forțe regionale, va fi prezentat luni în Parlament.

Inițiativa a fost primită cu entuziasm de către liderii forțelor de ordine, inclusiv de Poliția Metropolitană din Londra, actualul coordonator al activităților antiteroriste, care a salutat unificarea serviciilor sub o comandă națională unică.