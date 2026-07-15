Anglia – Argentina, a doua semifinala la Cupa Mondială 2026. Ora meciului și istoricul întâlnirilor

Anglia și Argentina se luptă pentru un loc în finala Cupei Mondiale, miercuri seară, la Atlanta, într-un duel cu un istoric încărcat, care a oferit în trecut câteva dintre cele mai faimoase momente din competiție.

Cu Messi marcând deja de 8 ori la acest turneu, Argentina speră să repete performanța din 2022, când a cucerit titlul mondial pentru a treia oară în istorie. De la Brazilia lui Pele, în anii `60, nicio selecționată nu a mai reușit să își apere trofeul.

Anglia are în palmares o singură Cupă Mondială, câștigată în 1966, și nu a urcat în nicio altă ocazie mai sus de locul 4. Chiar și așa, englezii vin după două finale consecutive de campionat european și visează la primul titlu major după 60 de ani.

Argentina trecut în sferturi de Elveția, scor 3-1, în timp ce Anglia s-a impus în fața Norvegiei, cu 2-1. Ambele meciuri au fost de câte 120 de minute.

Ora semifinalei Anglia – Argentina de la Cupa Mondială 2026

Meciul care va stabili a doua finalistă a turneului se joacă miercuri seară, de la ora 22, la Atlanta, și va fi arbitrat la centru de un american născut în Maroc, Ismail Elfath, potrivit ESPN.

Elfath a condus la centru alte trei partide de la această Cupă Mondială – remiza dintre Japonia și Țările de Jos (2-2) și victoria Spaniei cu Uruguay (1-0) în faza grupelor, respectiv eliminarea Braziliei de către Norvegia (2-1) în faza optimilor de finală.

Câștigătoarea partidei de miercuri seară va da în marea finală peste Spania, care a trecut în semifinala de marți de Franța, scor 2-0.

„La Roja” este la rândul ei fostă campioană mondială, după triumful din 2010, și este totodată campioana europeană en-titre, după victoria cu Anglia din finala ediției din 2024.

Istoricul întâlnirilor dintre Anglia și Argentina la Campionatul Mondial

Cinci dintre cele opt dueluri directe dintre Anglia și Argentina de până acum s-au consumat la Cupa Mondială, unde cele două selecționate nu s-au mai întâlnit din 2002, când englezii îi învingeau pe argentinieni cu 1-0 în faza grupelor, prin golul marcat de David Beckham din penalty.

Poate cea mai celebră întâlnire dintre Anglia și Argentina de la o Cupă Mondială rămâne deocamdată cea din sferturile ediției din 1986, când Diego Armando Maradona a înscris un gol mâna, dar și ceea ce a rămas în istorie drept „Golul Secolului”. „Pumele” au câștigat meciul cu 2-1 și aveau să cucerească și trofeul.

Trei dintre cele cinci întâlniri de la Mondial s-au tranșat în favoarea Angliei (2002 în grupe; 1966 în sferturi; 1962 în grupe). Pe lângă sfertul câștigat în 1986, argentinienii au mai trecut de englezi în optimile ediției din 1998, la loviturile de departajare.