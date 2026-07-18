Anglia – Franța, „meciul pe care nimeni nu dorea să-l joace”. Care sunt mizele „finalei mici” în afară de locul trei la Cupa Mondială 2026

Meciul cu numărul 103 de la Cupa Mondială FIFA 2026 va fi reprezentat de „finala mică” dintre Franţa şi Anglia care caută un premiu de consolare după ce au ratat ocazia să se bată pentru mare trofeu.

Partida va avea loc sâmbătă, de la ora locală 17.00, la Miami (ora 00.00 sâmbătă spre duminică, în România), notează News.ro.

Este, de asemenea, ultima şansă a lui Kylian Mbappé de a-şi mări numărul de goluri, care în prezent se ridică la opt, şi de a-l depăşi pe Lionel Messi pentru a câştiga Gheata de Aur adidas, în timp ce Harry Kane şi Jude Bellingham – cu câte şase goluri fiecare – pot, la rândul lor, să-şi revendice acest premiu.

Franța pornise bine, dar până la urmă s-a lovit de Spania

Cu Mbappé în forma sa obişnuită ori de câte ori are loc o Cupă Mondială, Franţa a avut un început fulminant în turneu.

A obţinut o impresionantă victorie cu 3-1 împotriva Senegalului în meciul de deschidere, urmată de o victorie categorică cu 3-0 împotriva Irakului, înainte de a termina pe primul loc în Grupa I după ce a învins Norvegia cu 4-1.

Franţa s-a arătat la fel de nemiloasă şi în faza eliminatorie, obţinând o impunătoare victorie cu 3-0 împotriva Suediei, înainte de a depăşi provocările dificile reprezentate de Paraguay şi apoi de Maroc, ajungând astfel în semifinale.

Echipa lui Didier Deschamps avea mari speranţe să ajungă la a treia finală consecutivă şi să-şi repete triumful din 2018, dar Spania a avut alte planuri, câştigând semifinala de la Dallas cu 2-0.

Traseul Angliei până în semifinale

Anglia, între timp, a avut un parcurs mai plin de peripeţii în cadrul turneului. „Cei Trei Lei” au obţinut o victorie cu 4-2 împotriva Croaţiei în primul lor meci, apoi au revenit cu picioarele pe pământ cu un egal fără goluri împotriva Ghanei, dar au reuşit totuşi să termine pe primul loc în Grupa L învingând Panama.

Au trecut printr-un moment de mare spaimă din partea Republicii Democrate Congo în şaisprezecimile de finală, înainte ca dubla inspirată a lui Kane din repriza a doua să le asigure calificarea.

A urmat apoi o victorie captivantă şi plină de spirit, cu scorul de 3-2, împotriva co-gazdei Mexic în optimile de finală şi o altă victorie obţinută după o revenire spectaculoasă împotriva Norvegiei, după prelungiri, în sferturile de finală.

Vechea rivală, Argentina, îi aştepta în semifinale şi, de data aceasta, Anglia a fost cea care s-a aflat pe partea pierzătoare a unei răsturnări de situaţie dramatice.

Întâlniri anterioare la Cupa Mondială

Franţa se pregăteşte pentru a patra sa participare în finala pentru medalia de bronz, după ce a câştigat medalia în 1958 împotriva Germaniei de Vest şi în 1986 împotriva Belgiei, în timp ce în 1982 a pierdut în faţa Poloniei.

Anglia va juca pentru medalia de bronz pentru a treia oară, după ce a pierdut anterior în faţa Italiei în 1990 şi a Belgiei în 2018.

Anglia şi Franţa s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de trei ori la Cupa Mondială. Anglia a câştigat un meci din faza grupelor în 1966 cu 2-0, graţie unei duble a lui Roger Hunt. A câştigat din nou în prima fază a grupelor din 1982, impunându-se cu 3-1 datorită celor două goluri marcate de Bryan Robson şi unuia marcat de Paul Mariner. Ultima lor întâlnire a avut loc în sferturile de finală ale turneului din 2022 din Qatar, când Franţa s-a impus cu 2-1, Aurelien Tchouameni şi Oliver Giroud marcând înainte şi după un penalty transformat de Kane, care a ratat apoi ţinta la o lovitură de la 11 metri ulterioară.

Partida de la Miami se va disputa de la ora 00.00, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Cine arbitrează

FIFA a desemnat arbitrul care va conduce finala mică a Cupei Mondiale, de sâmbătă, dintre Franţa şi Anglia. Acesta este venezueleanul Jesus Valenzuela.

Jesus Valenzuela este în vârstă de 42 de ani şi a mai condus alte trei meciuri la acest turneu final. Valenzuela a arbitrat până acum două meciuri din grupe, este vorba de Australia – Turcia 2-0 şi Bosnia – Qatar 3-1, şi un meci din şaisprezecimile de finală, cel dintre Coasta de Fildeş şi Norvegia, scor 1-2.

La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, Valenzuela a condus meciul Franţa – Polonia, scor 3-1, din optimile de finală.

La meciul Franţa – Anglia, Valenzuela va fi asistat de compatrioţii săi Jorge Urrego şi Tulio Moreno.