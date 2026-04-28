Animawings își continuă expansiunea și anunță șase rute noi din România din această vară

Compania aviatică românească anunță lansarea a șase rute noi și recepționarea unei noi aeronave.

Animawings a anunțat marți lansarea a șase noi destinații de pe trei aeroporturi din România: Cluj, Timișoara și București.

Astfel, din 17 iulie, vor exista din Cluj două zboruri pe săptămână (marți și vineri) către Viena și 2 zboruri către Frankfurt, în aceleași zile.

Ambele rute vor fi operate inclusiv cu opțiune de Business Class.

În același timp, operațiunile din vestul țării sunt extinse prin noi conexiuni directe din

Timișoara:

Timișoara – Copenhaga (CPH), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și

miercuri)

Timișoara – Rotterdam (RTM), din 19 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (miercuri și

duminică)

Și din București, Animawings va adăugă în această vară două noi destinații:

București – Rotterdam (RTM), din 13 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și vineri)

București – Strasbourg (SXB), din 17 august, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și joi)

Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, iar toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină 8 kg și obiect personal 4 kg.

A șaptea aeronavă

În plus, Animawings anunță recepționarea celei de-a șaptea aeronave, un Airbus A220-300. În acest moment, Animawings operează cu 5 avioane Airbus A220-300 și 2 Airbus A320. Potrivit companiei, modelul Airbus A220-300 este proiectat pentru rute de durate scurte și medii și oferă o capacitate de 148 de locuri, în configurație 3+2 pe rând, în clasele Economy și Premium Economy. Primele 12 rânduri includ 60 de locuri premium, cu spațiu suplimentar pentru picioare și tetiere reglabile.

Cabina este configurată pentru confort sporit, cu scaune mai late, mai mult spațiu între rânduri, ferestre panoramice mari, iluminare LED ambientală și compartimente de bagaje supradimensionate. Fiecare loc este echipat cu port USB, iar nivelul de zgomot în cabină este redus, contribuind la o experiență de zbor mai confortabilă pe rute de până la 4–5 ore.

