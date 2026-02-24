ANM a emis 8 coduri portocalii și galbene de zăpadă, viscol și vânt puternic. HARTA zonelor vizate

Meteorologii eu emis marți dimineață opt avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, viscol puternic în zona montană și vânt în mai multe județe, valabile până miercuri seara, la ora 20.00. În același timp, ANM anunță ploi puternice în cea mai mare parte a țării, până joi dimineață.

Prima alertă cod galben de viscol și zăpadă este valabilă până diseară, la ora 20.00.

Vizate sunt județe din Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

În același timp, este cod galben de vânt în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h.

De la ora 12.00, până diseară, la ora 20.00, va intra în vigoare un cod portocaliu de viscol.

La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m, potrivit ANM.

Un alt cod galben de viscol intră în vigoare de diseară, de la ora 20.00, până mâine, la ora 10.00, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

În același interval de timp este cod portocaliu de viscol în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Viscol puternic în zona înaltă de munte

Alte două coduri galbene de zăpadă viscolită și troienită și intensificări ale vântului au fost emise pentru intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00.

Zăpadă va fi în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.

În același interval este în vigoare o alertă cod portocaliu de viscol, ce vizrază altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Ploi puternice până joi dimineață

În același timp, ANM a emis o informare meteo pentru 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest.

În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.