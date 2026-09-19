ANM anunță o „răcire accentuată a vremii”. Temperaturi cu 10 grade mai mici de la o zi la alta: „Nu ar fi exclus să apară și primele precipitații mixte”

Directoarea de prognoză a ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că vremea va trece printr-o „schimbare destul de rapidă” și că meteorologii se așteaptă ca marți „maximele să fie cu 8-10 grade mai scăzute față de luni”.

De luni, a spus reprezentanta Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) sâmbătă la Digi24, răcirea va fi resimțită „din plin în jumătatea de nord a teritoriului”.

„Va fi o schimbare destul de rapidă. Dacă mâine încă vom avea temperaturi similare cu cele înregistrate astăzi, adică o vreme caldă pentru această perioadă, chiar în regiunile nordice este posibil să fie ușor mai cald decât astăzi, luni deja vom simți răcirea din plin în jumătatea de nord a teritoriului, acolo unde maximele pe care le așteptăm se vor încadra doar între 14 și 23 de grade, deci valori chiar și cu 10 grade mai scăzute”, a declarat Florinela Georgescu.

Ea a spus că, de marți, vremea se va răci și în partea de sud a țării.

„În regiunile sudice, însă, încă luni va fi destul de cald, cu maxime până înspre 30 de grade. Marți răcirea se va resimți și în partea de sud a țării, maximele urmând ca la nivelul întregului teritoriu să se situeze doar între 13 și 22 de grade, ceea ce înseamnă că vremea va deveni rece pentru această perioadă și se va menține la temperaturi similare până înspre sfârșitul săptămânii”, a continuat directoarea de prognoză a ANM.

Nopți mai reci și precipitații

Florinela Georgescu a precizat că „și temperaturile din cursul nopților vor scădea, începând din noaptea de luni spre marți urmând să nu mai depășească 10 grade în cea mai mare parte a teritoriului”.

„Vor apărea și precipitațiile, pe arii mai extinse în zonele de deal și de munte. Este posibil ca în primele trei zile ale săptămânii să se acumuleze pe arii restrânse și cantități de peste 50 l/mp, tot în zonele de deal și de munte. În condițiile acestei răciri accentuate a vremii, nu ar fi exclus să apară și primele precipitații mixte, în zona montană cea mai înaltă”, a adăugat ea.

Directoarea generală a ANM a spus că marți vom avea maxime cu până la 10 grade mai mici decât luni.

„Comparația cea mai importantă trebuie să o facem între ziua de luni și cea de marți, pentru partea de sud a țării, urmând ca maximele să fie cu 8-10 grade mai scăzute față de luni. La nivelul întregii țări, cum spuneam, temperaturile vor caracteriza o vreme rece, cu maxime semnificativ mai scăzute decât ar trebui să avem în această perioadă, în special în regiunile nordice și centrale ale țării”, a conchis Florinela Georgescu.

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