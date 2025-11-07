Sari direct la conținut
ANM anunță ploi însemnate, vânt puternic și ninsori la munte, până duminică dimineață / Două județe intră sub cod galben

Ploi torențiale în București Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii au emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de ploi puternice și vânt şi ce vizează arii mai extinse.

Potrivit ANM, în intervalul 7 noiembrie, ora 10:00 – 9 noiembrie, ora 10:00, în judeţele Mehedinţi şi Gorj, cu precădere la munte, va ploua şi se vor acumula cantităţi de 60 – 80 de litri/mp.

Codul galben de ploi este valabil în intervalul 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi valabilă o informare de vreme rea în Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului, zone în care va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi însemnate de apă, local de 25 – 30 de litri/mp, izolat de peste 40 – 50 de litri/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 – 80 km/h pe creste, precum şi în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 – 60 km/h.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

