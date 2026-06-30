Codul roșu de temperaturi extreme a fost extins de ANM. Alerte de vijelii puternice intră în vigoare în câteva ore

Aproape toată România, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, se află până mâine, la ora 10.00, sub alertă cod roșu de caniculă. De la ora 12.00, intră în vigoare alerte cod portocaliu și galben de furtuni puternice și grindină, ce vizează peste jumătate de țară.

Noul cod roșu de temperaturi extreme a fost emis de ANM pentru intervalul 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10.

Potrivit ANM, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 24 de grade.

Cod portocaliu de caniculă este în Dobrogea, unde valul de căldură se va menține intens, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 30…31 de grade pe litoral și în Delta Dunării și 37…38 de grade în partea continentală a regiunii. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa între 22 și 25 de grade.

Codurile roșu și portocaliu de caniculă sunt în vigoare în 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10

Alerte de vijelii puternice până joi

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de ploi puternice, valabil în intervalul 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23

Astfel, marți (30 iunie) la început în zona de munte, apoi și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

De la ora 14.00 și până la ora 20.00, este cod portocaliu de vijelii în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană. Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi local de 25…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Codul galben de vijelii este valabil în 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23. Codul portocaliu de vijelii este valabil în 30 iunie, ora 14 – 30 iunie, ora 20

Miercuri (1 iulie) și în noaptea de miercuri spre joi (1/2 iulie) în Oltenia, Muntenia în sudul Banatului și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Codul galben de furtuni valabil în 1 iulie, ora 12 – 2 iulie, ora 10

Valul de căldură continuă

Meteorologii spun că valul de caniculă va persista și de miercuri (1 iulie), când intră în vigoare noi alerte meteo, iar mare parte din țară este sub cod portocaliu.

În Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27…29 de grade.

Codul galben de caniculă valabil în 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21. Codul portocaliu de caniculă valabil în 1 iulie, ora 10– 1 iulie, ora 21

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 31…32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.