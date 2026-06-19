Primele alerte de caniculă din 2026: Cod galben în jumătate de țară în acest weekend. Până la cât urcă temperaturile

Meteorologii anunță că vremea va deveni deosebit de caldă începând de astăzi, iar pentru zilele de 20 și 21 iunie au fost emise două alerte cod galben de temperaturi deosebit de ridicate ce vizează aproape jumătate de țară.

ANM a emis o informare meteo de vreme călduroasă, pentru intervalul 19 iunie, ora 10 – 22 iunie, ora 21.

Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24…25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34…36 de grade.

Cod galben în weekend

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben pentru ziua de sâmbătă, intervalul orar 12 – 21.

Vizate sunt Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Codul galben caniculă valabil între 20 iunie, intervalul orar 12 – 21

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Duminică, intră în vigoare un alt cod galben de caniculă, valabil în intervalul orar 12 – 21.

Codul galben de caniculă valabil între 21 iunie, intervalul orar 12 – 21

Vizate sunt județe din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Aici,. se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat.

Vremea la București până luni

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar cea minimă de 14…17 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1…4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Duminică, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Luni, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31…33 de grade