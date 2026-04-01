Alertă meteo pentru toată țara: ploi, vânt puternic, grindină și ninsori. Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis o informare de vânt și ploi moderate cantitativ, în majoritatea regiunilor, respectiv ninsori și nou strat de zăpadă în zona montană, valabilă de joi dimineața până sâmbătă seara, la ora 18.00.

Potrivit ANM, joi, temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și sud-estul țării și izolat în rest, vineri în zonele vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în regiunile estice, cu viteze în general de 40…50 km/h. La munte vor fi rafale de 70…80 km/h.

Începând din dimineața zilei de joi, vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină.

Până sâmbătă, se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 50…70 l/mp. În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm.

Vreme închisă la București

Pentru Capitală, ANM anunță că joi, vremea va fi închisă și va ploua moderat cantitativ (10…15 l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când se vor atinge viteze de 40…45 km/h, apoi va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

Vineri, cerul va fi mai mult noros și va ploua mai ales cu caracter de aversă (2…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6…8 grade.

Sâmbătă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade.