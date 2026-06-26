Ann Blyth, actrița din Epoca de Aur a Hollywood, a murit

Ann Blyth, actrița care a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru interpretarea fiicei adolescente răutăcioase și înșelătoare a lui Joan Crawford în melodrama clasică din 1945 „Mildred Pierce” și care a avut succes atât în roluri ușoare, cât și dramatice, în timpul Epocii de Aur a Hollywood, a murit miercuri, la vârsta de 98 de ani, anunță Variety și Deadline, citate de Reuters.

Blyth, care s-a pregătit ca solistă de operă și se simțea la fel de confortabil în musicaluri, drame și chiar într-o farsă cinematografică în care a interpretat o sirenă, a murit din cauze naturale.

Ea a jucat în peste 30 de filme într-o carieră cinematografică ce s-a întins între 1944 și 1957. Blyth avea doar 16 ani când a oferit o interpretare remarcabilă în filmul pentru care este cel mai bine cunoscută, „Mildred Pierce”. Pelicula i-a adus, de asemenea, legendarei actrițe Joan Crawford, renumită pentru temperamentul său dificil, singurul premiu Oscar din carieră.

Blyth a reușit să îi țină piept pe ecran lui Crawford în rolul Vedei, fiica ei ambițioasă, plină de ură și capabilă de crimă, care concurează cu propria mamă pentru același bărbat, tatăl ei vitreg, interpretat de Zachary Scott. În una dintre scene, Blyth îi dă o palmă lui Crawford, trântind-o la pământ.

„Ieși afară înainte să te omor”, îi spune o Crawford furioasă personajului interpretat de Blyth.

Filmul a fost regizat de Michael Curtiz, care a semnat alte producții celebre precum „Casablanca”, „The Adventures of Robin Hood” sau „Yankee Doodle Dandy”.

„Avea foarte multă încredere în mine, iar acest lucru m-a ajutat enorm”, declara Blyth pentru Los Angeles Times în 2013, referindu-se la Curtiz.

„Pur și simplu i-a lăsat pe toți cu gura căscată”, a declarat istoricul de film Alan Rode pentru Los Angeles Times, referindu-se la Blyth. „Este, fără îndoială, filmul lui Joan Crawford, dar Ann Blyth reprezintă cu adevărat coloana vertebrală a poveștii. Ea este întruchiparea fiicei diabolice din filmele noir. Este o interpretare extraordinară, care a trecut cu succes testul timpului”, a subliniat el.

Ann Blyth și Joan Crawford în filmul „Mildred Pierce” din 1945, FOTO: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Ann Blyth a jucat în unele dintre cele mai cunoscute filme ale anilor ’50

„Mildred Pierce” a fost un succes atât în rândul publicului, cât și printre criticii de film, obținând de asemenea o nominalizare la Premiul pentru cel mai bun film. Crawford a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, în timp ce atât Blyth, cât și colega sa Eve Arden au fost nominalizate la Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, însă nu au câștigat.

Ascensiunea carierei lui Blyth a fost frânată după „Mildred Pierce”, când și-a fracturat coloana vertebrală într-un accident la săniuș.

Însă versatilitatea sa i-a permis să strălucească în musicaluri precum „Kismet (1955) și „The Student Prince (1954), în filme spectaculoase precum „The Golden Horde” (1951), în comedii precum „Mr. Peabody and the Mermaid” (1948), alături de William Powell, și în drame precum „One Minute to Zero” (1952), în care a jucat alături de Robert Mitchum.

Micuța actriță brunetă a apărut pe ecran și alături de alți mari actori ai vremii, printre care Burt Lancaster în „Brute Force” (1947), Mickey Rooney în „Killer McCoy” (1947), „Bing Crosby în Top o’ the Morning” (1949), Mario Lanza în „The Great Caruso” (1951), Gregory Peck în „The World in His Arms” (1952) și Paul Newman în „The Helen Morgan Story” (1957), ultimul ei film.

Ann Blyth în 2013, în una dintre ultimele ei apariții publice, FOTO: Alexandra Wyman / AP / Profimedia

Ultimul rol al actriței a fost în popularul serial „Verdict crimă”

Avea o frumoasă voce de soprană și a cântat pe scena de operă la începutul carierei sale. Blyth era o alegere firească pentru musicalurile de la Hollywood, deși, în cazul cântecelor din „The Helen Morgan Story”, studioul a insistat ca vocea ei să fie dublată de o altă interpretă.

După ultimul său film, a apărut ocazional în producții de televiziune, inclusiv în celebrul serial „The Twilight Zone” (Zona crepusculară) în 1964, iar ultima sa apariție a fost în serialul „Murder, She Wrote” (Verdict crimă), în 1985.

Ann Marie Blyth s-a născut la 16 august 1928, în Mount Kisco, statul New York. A studiat canto și actoria încă din copilărie. În timp ce se afla în turneu la Los Angeles, în adolescență, cu o piesă de pe Broadway, i s-a oferit o probă de casting care i-a deschis drumul către cariera de la Hollywood.

Blyth a avut cinci copii împreună cu soțul său, James McNulty, care a murit în 2007.