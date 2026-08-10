VIDEO „Anomalie de zbor”: China anunță primul eșec al rachetei „Long March 7A”. Momentul exploziei
China a anunțat că lansarea satelitului ChinaSat-4B la bordul rachetei „Long March 7A” a eșuat, luni, după ce racheta purtătoare a înregistrat „o anomalie de zbor” la scurt timp după decolarea de la baza spațială Wenchang, informează Reuters.
Racheta a decolat la ora 20:02, ora Beijingului (12:02 GMT), a precizat agenția de știri de stat Xinhua, adăugând că momentan cauza incidentului este în analiză.
Martori citați de Reuters au observat o lumină puternică în cerul nopții, după lansare, urmată de ceea ce păreau a fi mai multe fragmente strălucitoare.
China's Long March 7A has exploded during first stage flight.https://t.co/8Ije1oeWe7 pic.twitter.com/qNa1nIYH6T— NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) August 10, 2026
Imagini video publicate în mediul online arată că, mai degrabă, racheta a explodat după lansare.
The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B— Phazzee 🐼🚀 | 中国航天 🇨🇳 | 🇵🇸🏳️⚧️🏳️🌈 (@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026
Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J
Misiunea a reprezentat primul eșec cunoscut al rachetei „Long March 7A” de la zborul inaugural al acesteia, din martie 2020. Racheta a fost repusă în serviciu în 2021 și a îndeplinit ulterior o serie de misiuni reușite.
💥🇨🇳 Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.— Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026
Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB