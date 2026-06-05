Anthony Head, celebrul actor din „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la 72 de ani

Anthony Head, actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Rupert Giles din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 72 de ani, scrie vineri The Guardian.

„S-a stins din viață în liniște, din cauza unor complicații legate de o pneumonie, înconjurat de familie”, au anunțat fiicele acestuia, Emily și Daisy Head, într-un comunicat.

„A fost și va fi pentru totdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să fi fost martore directe la impactul pe care atât el, cât și munca lui l-au avut asupra atâtor oameni”, au adăugat ele.

Pe lângă rolul mentorului personajului interpretat de actrița Sarah Michelle Gellar în serialul „Buffy, spaima vampirilor”, Head a avut un rol recurent în „Little Britain”, a apărut în producția BBC „Merlin”, precum și în roluri de film în „The Iron Lady” și „The Inbetweeners Movie”.

Mai recent, l-a interpretat pe fostul proprietar al clubului de fotbal Rupert Mannion în „Ted Lasso”.

Născut în Camden, Londra, Anthony Head a fost crescut de părinți artiști. Tatăl său era regizor de documentare și a fondat Verity Films, în timp ce mama lui a fost actriță și a interpretat-o pe Madame Maigret în serialul polițist al BBC din anii ’60 „Maigret”. De asemenea, fratele său lui a fost actor, cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmul „Sunday Bloody Sunday” din 1971.

Familia Head s-a dedicat artelor și i-a transmis această pasiune și lui Anthony. „Cadoul meu de Crăciun era întotdeauna o nouă ținută de deghizare pe care mama mea – care era o croitoreasă strălucită – o confecționa ea însăși”, spunea Head, pentru The Guardian, în 2016.

„La grădiniță, doamna care se ocupa de grup i-a luat într-o zi pe părinții mei deoparte și le-a spus: «Ne place foarte mult când Anthony vine îmbrăcat costumat, dar ar fi minunat să-l cunoaștem într-o zi pe Anthony însuși – se identifică complet cu orice personaj pe care îl interpretează.»”

Head și-a început cariera profesională pe scenă, jucând în reluarea din 1978 a piesei „Godspell”, alături de Su Pollard. În deceniul următor, a participat la diverse proiecte, inclusiv un rol în adaptarea din 1981 a romanului „Iubitul doamnei Chatterley” și un rol în filmul din 1987 „O rugăciune pentru cei pe moarte”, alături de Bob Hoskins și Liam Neeson.

La începutul anilor ’80, Head a cântat și ca backing vocals pentru grupul pop britanic Red Box și a apărut pe albumul lor de debut din 1986, „The Circle & the Square”. Se poate spune că a devenit cunoscut în Marea Britanie și SUA pentru rolul său din reclamele TV Nescafé Gold Blend, care se concentrau pe idila lentă în cadrul unui cuplu britanic.

Cu toate acestea, scena a rămas în centrul atenției lui Head, cu un rol principal ca Freddie Trumper în producția originală West End a musicalului ABBA „Chess” din 1988, precum și cu apariții în producțiile „A Patriot for Me” și „Lady Windermere’s Fan”. De asemenea, a interpretat rolul principal al doctorului Frank-N-Furter în producția piesei „The Rocky Horror Show” din 1990.

După ce a obținut rolul lui Giles în serialul „Buffy, spaima vampirilor”, Head s-a mutat la Los Angeles pentru cinci ani, în timp ce partenera lui, Sarah, și cele două fiice mici au rămas în Anglia.

„Încercam să mă întorc acasă la ele la fiecare trei sau patru săptămâni”, a declarat el pentru The Guardian. „Echipa de producție își adapta programul în funcție de mine, iar de fiecare dată când aveam șansa să am șase zile libere, mă urcam în avion… Am cheltuit destul de mulți bani pe bilete de avion, dar am reușit să ne descurcăm.”

După ce serialul „Buffy, spaima vampirilor” s-a încheiat în 2003, Head a acceptat un rol recurent în emisiunea de sketch-uri a BBC, „Little Britain”, realizată de David Walliams și Matt Lucas. Actorul a interpretat rolul unui prim-ministru britanic care este constant lingușit de un asistent flirtos (Walliams).

În „Ted Lasso”, el a apărut regulat în scene alături de co-creatorul serialului, Jason Sudeikis, cei doi fiind lăudați pentru chimia intuitivă de pe ecran.

„Știm cât de mult le va lipsi el prietenilor, colegilor și fanilor serialelor în care a jucat – își iubea foarte mult meseria și s-a considerat întotdeauna incredibil de norocos că a putut lucra alături de oameni atât de talentați, în producții atât de minunate, de-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai multe decenii”, au spus fiicele sale.

„Durerea noastră este mult mai mare decât golul pe care l-a lăsat în urmă, dar știm că moștenirea lui va dăinui în spectacolele la care a participat și în rândul publicului care le iubește. Ce norocoși suntem să știm că putem să-l vedem făcând ceea ce iubea, chiar și atunci când nu mai este printre noi”, au adăugat acestea.