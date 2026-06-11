Anthropic invocă „riscurile catastrofale” ale inteligenței artificiale și avertizează despre „un șoc major pe piața muncii”, la doar o zi după ce a lansat cel mai puternic model al său de AI

Modelul de inteligență artificială Claude Fable 5, lansat de Anthropic, afișat pe un smartphone. FOTO: Andre M Chang/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anthropic a solicitat miercuri Congresului SUA să nu blocheze legile statale care reglementează inteligența artificială, cu excepția cazului în care parlamentarii adoptă o lege federală „riguroasă” care să abordeze „riscurile catastrofale ale AI”, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Reuters.

De asemenea, compania a îndemnat Congresul să impună companiilor din domeniul dezvoltării inteligenței artificiale să supună cele mai performante modele de AI ale lor unor teste independente de siguranță, conform comunicatului.

Anthropic își propune să influențeze reglementarea AI în timp ce se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO), pentru listarea la bursă în SUA.

Listarea ar reprezenta una dintre cele mai importante debuturi pe piața bursieră din ultimii ani, putând remodela indicii de referință, fluxurile de investitori și narațiunea mai largă care stă la baza acțiunilor americane.

Miercuri, compania a îndemnat, de asemenea, Congresul și statele americane să modernizeze tehnologia utilizată pentru plata indemnizațiilor de șomaj, în vederea pregătirii pentru potențiale concedieri determinate de implementarea AI.

Jumătate dintre americani se tem că ascensiunea AI riscă să îi lase pe ei sau pe cineva din gospodăria lor fără loc de muncă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos finalizat luni.

Tehnologia utilizată pentru plata indemnizațiilor de șomaj „nu este suficient de pregătită pentru un șoc major pe piața muncii”, a avertizat compania.

Anthropic a lansat cel mai puternic model al său de AI

Anthropic, creatoarea modelelor de inteligență artificială Claude, a pus la dispoziția publicului, marți, versiunea cea mai puternică a tehnologiei sale, însă a decis să limiteze totuși accesul pentru anumite domenii sensibile, precum securitatea cibernetică și – o noutate – riscurile de atacuri biologice și chimice.

Denumit Fable 5, acest model este primul din clasa Mythos – cea mai avansată gamă creată de Anthropic, dezvăluită în aprilie, dar restricționată din motive de securitate – care a fost deschis către publicul larg.

În paralel, Anthropic a propus o versiune nelimitată, Claude Mythos 5, pentru companii, organizații și agenții de stat care dispun deja de un acces la această familie de modele, prezentate ca fiind capabile să detecteze și să exploateze breșele de securitate cu o viteză și o acuitate nemaiîntâlnite, a scris AFP.

La începutul lunii aprilie, Anthropic anunțase simultan existența clasei Mythos și decizia sa de a permite accesul la ea doar pentru parteneri de încredere, pentru a consolida protecția lor cibernetică.