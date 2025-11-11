Antoine Benech, Vice President Public Affairs & Sustainability, Pluxee Group: „Sustenabilitatea începe cu fiecare decizie pe care o luăm. Voucherele ecologice – un model european de succes de peste 15 ani, care promovează consumul responsabil”

Antoine Benech, Vice President Public Affairs & Sustainability la Pluxee Group, prezent la Climate Change Summit 2025, desfășurat recent la Palatul Parlamentului, din București, a vorbit despre modul în care compania își asumă responsabilitatea față de mediu și comunitate, dar și despre rolul angajaților și al consumatorilor în promovarea sustenabilității. „Obiectivul nostru este să construim pe termen lung și să transmitem această moștenire generație după generație – o moștenire a responsabilității, a valorilor autentice și a angajamentului pentru sustenabilitate”, a explicat Antoine Benech, subliniind implicarea fermă a grupului în transformarea durabilă.

De la tichete pe hârtie la opțiuni digitale, ce reduc amprenta de carbon

În ultimii ani, Pluxee Group a trecut printr-un proces amplu de transformare și modernizare. În România, compania și-a digitalizat complet soluțiile, renunțând la tichetele pe hârtie și introducând opțiuni digitale inovatoare, precum cardul virtual, contribuind astfel semnificativ la reducerea amprentei de carbon. De asemenea, soluțiile de plată virtuale, accesibile prin smartphone sau alte dispozitive inteligente, oferă utilizatorilor o experiență rapidă, sigură și sustenabilă, aliniată obiectivelor companiei privind protejarea mediului și inovația responsabilă.

„Transformarea noastră internă merge în paralel cu sprijinul oferit clienților pentru reducerea impactului asupra mediului. Suntem lider în domeniul beneficiilor extrasalariale și al soluțiilor pentru creșterea implicării angajaților la locul de muncă, iar acest leadership se reflectă și în angajamentul nostru pentru sustenabilitate, prin acțiuni concrete și măsurabile. Obiectivul nostru de a atinge emisii nete zero este tratat cu maximă seriozitate și deja se bazează pe rezultate tangibile”, explică Antoine Benech.

Printre realizările recente la nivel global, se numără utilizarea 100% a energiei electrice regenerabile în toate birourile și reducerea emisiilor de carbon din activități proprii, cu 50% între anii 2017 și 2024. Până în 2030, compania vizează o reducere de 65%, față de valoarea de referință din 2017. În România, am înregistrat o reducere de 56% a amprentei de carbon față de 2017, pe baza digitalizării produselor și serviciilor noastre.

„Pentru noi, a fi un partener de încredere înseamnă să acționăm primii, să trăim conform principiilor în care credem și să inspirăm schimbarea în jurul nostru”, adaugă Antoine Benech.

Soluții sustenabile pentru angajați și companii

În România, Pluxee promovează sustenabilitatea prin diverse programe pentru angajați și companii. Antoine Benech menționează exemple de mobilitate verde, precum bicicletele și vehiculele electrice, dar și soluții de „multimodalitate”, care pun accent pe folosirea inteligentă și eficientă a resurselor existente, nu pe construirea altora noi.

Un alt instrument promovat este eco-voucherul, deja implementat cu succes în Belgia de 15 ani, iar introducerea sa pe piața românească ar crea un impact impresionant asupra consumatorilor. Acesta generează putere de cumpărare suplimentară permițând în același timp achiziția de produse și servicii ecologice, sprijinind mobilitatea verde și economia locală și contribuind semnificativ la reducerea emisiilor de carbon. „În Belgia, estimăm că în fiecare an eco-voucherele generează aproximativ 350 de milioane de euro din consum și permit economisirea a 350.000 de tone de carbon pe an”, a explicat Vicepreședintele pentru Afaceri Publice și Sustenabilitate la Pluxee Group.

Să ghidăm generațiile tinere către valorile și alegerile care contează cu adevărat

La finalul interviului oferit în cadrul Climate Change Summit 2025, Antoine Benech a subliniat rolul responsabilității atât colective, cât și individuale: „Ca parte a unei companii, este esențial să ne respectăm promisiunile și să acționăm în conformitate cu ele, inspirându-i și pe alții să ni se alăture. Ca cetățeni și părinți, trebuie să luăm decizii conștiente — să alegem calitatea în locul cantității și să le arătăm copiilor noștri direcția corectă.”

Prin aceste inițiative, Pluxee Group nu doar că își consolidează poziția de lider în domeniu, ci și promovează un model de responsabilitate socială și de mediu, relevant pentru piața globală și pentru România.

