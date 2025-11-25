Antonio Banderas a făcut lumină asupra viitorului film despre regretatul prezentator TV Anthony Bourdain: „Nu va fi doar despre bucătărie sau tehnici culinare”

Antonio Banderas, fotografiat în fața unui afiș al ediției din 2025 a Festivalului de Film de la Torino, FOTO: Marco Destefanis / Alamy / Profimedia Images

Munca a fost îngrozitoare la filmul biografic despre Anthony Bourdain, dar Antonio Banderas s-a bucurat din plin de experiență, relatează revista Variety.

„Am petrecut o lună și jumătate filmând la Cape Cod și Newport, fiind constant înconjurați de miros de pește”, a dezvăluit actorul în vârsta de 65 de ani în comentarii făcute la Festivalul de Film de la Torino, ce are loc anul acesta în perioada 21-29 noiembrie. „De fiecare dată când mă întorceam la hotel, trebuia să fac duș pentru că miroseam îngrozitor, curățam pește în fiecare zi!”, a povestit Antonio Banderas.

El a oferit cele mai multe detalii de până acum despre Tony, viitorul film care îl reimaginează pe bucătarul devenit globetrotter ca pe un tânăr fără direcție în viață.

Anthony Bourdain, în 2016. Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

„După ce a terminat facultatea, [Bourdain] își dorea inițial să devină scriitor”, a spus Banderas. „Dar aproape imediat a început să se confrunte cu depresia și cu dependența de droguri, așa că filmul explorează anii extrem de dificili de la începutul vieții sale”, a explicat actorul.

Banderas va juca rolul unui mentor al lui Anthony Bourdain

Având în vedere perioada din viața lui Bourdain care va fi explorată de film, Banderas nu va juca rolul titular. Acesta va fi interpretat de tânărul actor american Dominic Sessa. În vârstă de 23 de ani, Sessa a fost considerat revelația filmului de comedie The Holdovers din 2023, care a fost nominalizat la mai multe Premii Oscar.

În schimb, Banderas va interpreta în filmul Tony rolul unui șef de restaurant născut în Brazilia, care îl ia sub aripa sa pe tânărul Bourdain. „Prin această relație, Tony începe cu adevărat să învețe să gătească”, a spus Antonio Banderas.

„Așadar, filmul nu este doar despre bucătărie sau tehnici culinare; este despre viața lui, identitatea lui și felul său de a fi – modelate de acest mentor unic”, a subliniat el cu referire la îndrăgitul prezentator de emisiuni TV care a murit tragic în 2018.

„Personajul meu a studiat în cele mai bune instituții, absolvind cele mai prestigioase școli de gastronomie, dar a rămas întotdeauna un outsider”, a adăugat Banderas. „Și-a creat propriul restaurant în afara lumii tradiționale a bucătarilor de elită, dezvoltându-și propriile preparate din ingrediente accesibile comunităților obișnuite – mâncare simplă pentru oameni obișnuiți”, a mai spus actorul veteran.

Studioul A24 nu a dezvăluit deocamdată când intenționează să lanseze filmul Tony, însă filmările pentru acesta s-au încheiat în vară, potrivit presei locale din SUA. Prin urmare, este posibil ca el să apară în cinematografe chiar în prima parte a anului viitor.

Actorul veteran a explicat de ce nu l-am mai văzut în atât de multe filme în ultimii ani

Banderas a vorbit mult despre rolul mentorilor în timpul vizitei sale la Torino, unde a primit un premiu pentru întreaga carieră. El a descris chiar propria sa carieră ca fiind rezultatul unor întâlniri providențiale.

„Eu sunt actor de teatru”, a explicat el. „Cinemaul a apărut întâmplător, datorită lui Pedro Almodóvar – o ‘întâmplare’ care a dus la 130 de filme, dar a fost totuși o întâmplare. Teatrul a fost prima mea iubire, iar în ultimii șapte-opt ani m-am întors acasă, la Malaga, și acasă pe scenă. Viața mea s-a schimbat, iar acum, în sfârșit, fac ceea ce a fost întotdeauna menit să fie proiectul vieții mele”, a mai spus el.

Legendarul actor american Paul Newman, subiectul unei retrospective de 24 de filme la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Torino, a fost o altă figură formativă în viața lui Banderas. Privirea sa de un albastru pătrunzător a fost aleasă pentru afișul oficial al ediției de anul acesta a festivalului italian de film.

„Am lucrat un an la New York într-un musical”, și-a amintit Banderas. „Într-o zi eram pe scenă, cântam, și la un moment dat l-am văzut pe Paul Newman cu acei ochi privind fix la mine. Am încremenit complet. A fost incredibil de puternic. Am făcut câteva filme împreună și am lucrat cu soția lui, Joanne Woodward, în Philadelphia”, a povestit Antonio Banderas.

„El m-a plăcut, așa că ieșeam des la cină în New York. Avea acest obicei ciudat: cerea mereu un anumit tip de bere și îi spunea chelnerului: «Peste exact 2 minute și 45 de secunde, vă rog să-mi aduceți alta!» Încă mă gândesc la asta”, a relatat Banderas despre Paul Newman, care s-a stins din viață în 2008.