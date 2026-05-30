Antrenorul de înot din Câmpina acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, arestat preventiv. El este și președintele clubului sportiv

Antrenorul de înot acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 12 ani, pe care o antrena, a fost arestat preventiv, conform News.ro. Decizia Judecătoriei Câmpina nu este definitivă.

Un complet de magistrați de la Judecătoria Câmpina a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pe numele bărbatului de 42 de ani, pentru 30 de zile. Decizia poate fi contestată.

Antrenorul de înot de la Clubul Sportiv Câmpina a fost audiat, joi, de către polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, după ce mama fetei în vârstă de 12 ani a făcut plângere împotriva lui. Conform GSP, el este și președintele clubului sportiv.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, bărbatul ar fi agresat-o pe minoră de mai multe ori pe parcursul unui an, în timpul antrenamentelor.

Joi, primarul municipiului Câmpina, Irina-Mihaela Nistor, a transmis pe pagina de Facebook a instituției un comunicat de presă în care condamna ferm „orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoţională a copiilor” și cerea demisia antrenorului.