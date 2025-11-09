Antreprenorii contabili cer majorarea la 500 lei a sumei scutite de taxe la salariul minim, dacă acesta va crește din 2026

Manî cu bancnote de 100 de lei. Foto: : Octavian Mihai Lazar | Dreamstime.com

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACR) atrage atenția, vineri, că o majorare a salariului minim brut în anul 2026, în absența unor măsuri de relaxare fiscală, ar conduce la o creștere semnificativă a costului total suportat de angajatori și ar afecta direct microîntreprinderile și IMM-urile.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Foto: : Octavian Mihai Lazar | Dreamstime.com