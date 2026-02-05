Anul trecut a fost unul record pentru mașinile electrice în Europa. Ce țări stau cel mai bine și cât de mult a rămas România în urmă

Mașinile full-electrice au avut în 2025 cel mai bun an din istoria lor în Europa, cu o cotă de piață de aproape 20% pe o piață totală unde s-au înmatriculat 13 milioane de mașini noi, arată datele JATO. În România, cota electricelor a fost de trei ori mai mică decât media europeană.

În cele 28 de țări europene cuprinse în datele JATO s-au înmatriculat 2,6 milioane de mașini full-electrice, cu 29% mai multe decât în 2024. Cota de piață a electricelor a urcat de la 15%, la 20%, dar variază enorm de la țară la țară (între 2% și 95% pentru anul trecut).

Norvegia este lider, pentru că 95% dintre mașinile noi înmatriculate anul trecut au fost full-electrice. Ponderea a fost de 64% în Danemarca și de 37% în Finlanda. În Olanda, electricele au reprezentat 40% din piața totală. Foarte bine stau țări precum Suedia și Belgia.

La polul opus, cota electricelor a fost de numai 1,9% în Croația și 4,9% în Slovacia. Nu există date pentru Bulgaria, iar în Ungaria, ponderea electricelor a fost de 8,8%. România a fost la 5,6%.

În top zece cele mai căutate modele electrice în Europa, trei mașini au fost de la Volkswagen, câte două de la Tesla și Skoda și câte una de la Renault, BMW și Kia. Cele zece modele și-au găsit în total 850.000 de clienți.

Tesla Model Y a fost cea mai vândută mașină electrică (149.000 de unități), iar pe doi a fost Skoda Elroq, cu 93.000. Foarte bine a mers Renault 5, cu un total de 85.000 de unități, în timp ce Dacia Spring a crescut cu 59% față de 2024, la 33.000 de mașini (locul 24).