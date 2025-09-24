„Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități”: Studenții anunță proteste la București și în alte cinci mari orașe din țară pe 29 septembrie

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste în mai multe orașe din țară luni, 29 septembrie, împotriva tăierilor din educație.

„Ieșim în stradă în toată țara în semn de revoltă față de tăierile masive din educație care au un impact economic infim, dar un impact social imens în rândul întregii comunități din învățământ”, transmite ANOSR într-un comunicat de presă.

Organizația susține că „doar fiind solidari unii cu alții putem transmite un mesaj ferm”, cerând „retragerea măsurilor de austeritate care afectează calitatea sistemului de învățământ și îngrădesc drepturile beneficiarilor direcți ai educației”.

„Nu ne vom opri până când nevoile noastre nu vor fi ascultate, iar măsurile adoptate nu vor fi retrase”, arată comunicatul.

ANOSR reamintește că „primele proteste au avut loc încă din iunie, după ce guvernul a propus reducerea fondului de burse cu aproximativ 40%”.

„Astăzi, suntem în fața începerii unui an universitar cu un fond de burse și protecție socială redus cu aproximativ 53%, burse acordate doar pe perioada desfășurării activităților didactice, fără posibilitatea studenților de la taxă de a putea obține burse, dar și cu reducerea de 90% pentru transportul feroviar acordată limitat, doar pe ruta centru universitar – localitatea de domiciliu”, au continuat reprezentanții studenților.

Protestele sunt programate astfel:

București, ora 16:00, Piața Victoriei;



Timișoara, ora 14:00, Piața Victoriei;



Cluj-Napoca, 11:30-13:00, Prefectură;



Iași, ora 13:00, Piața Unirii;



Galați, ora 18:00, Prefectură;



Suceava, ora 13:00, Esplanada Corp A – USV.

„Se vor alătura curând zilei de 29.09.2025 și studenții din orașele Sibiu, Baia Mare și Alba Iulia, urmând ca ulterior să anunțăm și alte proteste, luând în calcul inclusiv zilele de 1 sau 2, în funcție de data în care se va desfășura ședința Guvernului României de săptămâna viitoare”, mai precizează organizația.

„Prin toate aceste acțiuni, ne dorim să transmitem un mesaj clar: studenții, împreună cu întreaga comunitate din educație, nu acceptă un sistem marcat de subfinanțare și dezinteres din partea decidenților (…) Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități”, încheie Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

