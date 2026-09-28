Anularea decretului privind desemnarea lui Siegfried Mureșan, pe masa judecătorilor. Ce spune un fost magistrat

Dosarul în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) a cerut anularea actului prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan drept candidat la funcţia de premier se află luni pe masa judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti.

În 22 septembrie, la Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a fost înregistrat un dosar în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, membru în Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, a cerut anularea Decretului nr. 770/2026, prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat oficial pe Siegfried Mureşan în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit Constituţiei României, conform News.ro.



În acest dosar, Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâţi, instanţa stabilind primul termen pentru luni 28 septembrie.



Fostul judecător Cristi Dănileţ a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că decretele prezidenţiale „nu pot fi contestate când sunt acte de putere”.



„Reamintesc că studenţii la Drept învaţă încă din anul I că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere. Aşadar, când o autoritate constituţională întocmeşte actul de putere constituţională, justiţia ordinară nu are nicio treabă”, a spus Dănileţ.

Comunitatea italiană s-a dezis de demers

Ulterior, 11 organizaţii ale comunităţii italiene din România au anunţat că au luat act, „cu surprindere şi profundă îngrijorare”, de poziţia exprimată public de RO.AS.IT, afirmând că nu intenţionează să intervină în politica internă a României prin susţinerea sau contestarea unor partide, persoane ori formule politice şi precizând că desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru este „o procedură constituţională şi instituţională”.



Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. este o organizaţie etnică de drept privat şi utilitate publică, fiind singura entitate recunoscută oficial care reprezintă minoritatea naţională italiană din România. Fondată în anul 1993 la Suceava, ea acţionează ca succesoare a comunităţilor istorice de imigranţi italieni stabiliţi de-a lungul timpului în spaţiul românesc.



Asociaţia beneficiază de finanţare publică din partea Guvernului României (prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice) şi are asigurat prin Constituţie un loc de deputat în Parlamentul României pentru reprezentarea minorităţii.

Cine conduce RO.AS.IT

Preşedintele RO.AS.IT este Ioana Grosaru, iar secretar general este fiul său, Andi Gabriel Grosaru, fost deputat în Parlamentul României între 2016 şi 2024.



Fondatorul Asociaţiei Italienilor din România este Mircea Grosaru, soţul Ioanei Grosaru şi, respectiv, tatăl lui Andi Grosaru, şi el fost deputat din 2004 până la decesul său, în 2014.



Aceeaşi asociaţie a atacat tot la Curtea de Apel București, în 14 aprilie 2026, decretele de numire a şefilor marilor parchete (DNA, Parchetul General şi DIICOT), semnate de preşedintele Nicuşor Dan. În acest dosar, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 28 septembrie.

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