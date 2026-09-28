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Actualitate

Anularea decretului privind desemnarea lui Siegfried Mureșan, pe masa judecătorilor. Ce spune un fost magistrat

Alexandra Coșlea
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Dosarul în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) a cerut anularea actului prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan drept candidat la funcţia de premier se află luni pe masa judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti.  