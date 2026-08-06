Anunț făcut de BRD pentru clienții săi din România. Schimbarea făcută în aplicație

BRD Groupe Societe Generale extinde funcţionalităţile disponibile prin serviciul RoPay în aplicaţia sa mobilă, potrivit unui comunicat al băncii transmis AGERPRES.

Astfel, pe lângă plăţile şi încasările instant între persoane fizice prin cod QR, disponibile încă din 2024, clienţii persoane fizice şi persoane fizice autorizate (PFA) pot utiliza acum serviciul RoPay pentru o gamă extinsă de scenarii de plată către comercianţi şi furnizori de servicii.

Noile funcţionalităţi transformă aplicaţia mobilă a băncii YOU BRD într-un punct unic de acces pentru plăţile instant bazate pe infrastructura RoPay, indiferent dacă acestea sunt realizate în magazine, în mediul online sau către prestatori de servicii şi furnizori de utilităţi înregistraţi în RoPay. Utilizatorii pot efectua tranzacţiile direct din aplicaţia de mobile banking, prin scanarea unui cod QR sau prin redirecţionare automată în aplicaţie, fără utilizarea cardului bancar.

Comerciantul sau prestatorul de serviciu care doreşte să încaseze afişează un cod QR RoPay în pagina sa de plată sau în aplicaţia sa de mobile banking, la POS, pe sticker sau factură, iar persoana care efectuează plata îl scanează şi autorizează tranzacţia. Fondurile sunt transferate instant, 24 de ore din 24, şapte zile din şapte.

Serviciul RoPay este disponibil prin infrastructura de Plăţi Instant administrată de TRANSFOND. Plăţile sunt realizate din şi în conturi curente în lei, iar pentru plăţile efectuate prin intermediul serviciului RoPay atât către alte persoane fizice, cât şi către comercianţi, clienţii BRD nu sunt comisionaţi.

BRD – Groupe Societe Generale operează o reţea de 334 de unităţi. La sfârşitul lunii iunie 2026, activele totale ale băncii se ridicau la 96,3 miliarde lei.