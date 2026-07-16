ANUNȚ Finanțare istorică pentru România, la Cernavodă. BEI a aprobat un împrumut masiv pentru retehnologizarea Unității 1 CNE

Board-ul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizarii Unității 1 CNE Cernavodă, ceea ce pentru Romînia și industria energetică nucleară, în general, reprezintă, conform Nuclearelectrica, o finanțare istorică.

Nuclearelectrica va supune aprobării acționarilor săi, într-o AGA viitoare, contractarea, de către societate, în calitate de împrumutat, a împrumutului de 800 milioane euro aprobat de BEI.

Strategia de finanțare a Proiectului are în vedere utilizarea unui mix între capitalul propriu al SNN și împrumuturi/garanții obținute din partea unor instituții financiare internaționale, agenții de credit export (ECA) și bănci comerciale. Finanțarea Proiectului din surse atrase se realizează în două etape, corelate cu graficul de implementare a Proiectului.

Astfel, pentru etapa preliminară a Proiectului, au fost asigurate sursele de finanțare, prin semnarea, în 24 septembrie 2025, a unui contract de împrumut în valoare de 540 milioane euro, cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar.

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