Anunț major al lui Zelenski: „Președintele Trump mi-a confirmat că da, a luat o decizie finală”

Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Ucrainei licențele necesare pentru producerea rachetelor de apărare antiaeriană Patriot, pe care Kievul le solicită pentru a face față rachetelor balistice rusești, transmite AFP.

„În cadrul ultimei noastre întâlniri, președintele Trump mi-a confirmat că da, a luat o decizie finală: Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete Patriot”, a declarat acesta într-un mesaj vocal pentru jurnaliști, după ce s-a întâlnit cu omologul său american la New York în această săptămână.

Anunțul său vine după ce Zelenski estimase la începutul acestei săptămâni că demararea producției de rachete Patriot în Ucraina ar putea dura „între un an și un an și jumătate”.

La începutul lunii septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că Statele Unite negociau cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea rachetelor de interceptare Patriot, un dosar asupra căruia Donald Trump părea să-și fi schimbat părerea de mai multe ori.

Rubio a subliniat totuși că acordarea licențelor nu ar oferi o „soluție imediată” la problemele cu care se confruntă în prezent Ucraina.

Chiar dacă Kievul reușește să intercepteze majoritatea dronelor rusești, rachetele balistice, și mai distructive, sunt mult mai greu de contracarat, iar Rusia le folosește din ce în ce mai des, în special pentru a ataca marile orașe ucrainene.

Interceptorii PAC-3 pentru sistemele Patriot sunt singurii, potrivit Kievului, capabili să distrugă rachetele balistice.

Aceștia sunt foarte scumpi și greu de obținut, iar deficitul de astfel de arme lor la nivel mondial s-a agravat și mai mult de la războiul dintre Statele Unite și Iran din acest an.

În timpul unei vizite la Washington din iulie, Zelenski a afirmat că a „discutat despre licențele pentru producția de interceptori Patriot” cu Donald Trump.

Președintele american a afirmat atunci că Statele Unite trebuie să fie „foarte atente” înainte de a autoriza Ucraina să producă rachete pentru sistemele Patriot.