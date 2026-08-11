Anunț neașteptat din China despre reluarea zborurilor directe. De când vor putea românii călători pe ruta București-Beijing

Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct către Republica Populară Chineză, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de compania Air China.

Ruta aeriană va avea o frecvență de trei zboruri săptămânale, informează Agerpres.

„Ambasada României în Republica Populară Chineză a marcat un moment de referință în planul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Populară Chineză, prin găzduirea ceremoniei dedicată reluării zborurilor directe dintre Beijing și București, începând din 4 septembrie anul curent. Noua rută aeriană operată de compania Air China, tur-retur, pe destinația: Beijing (PEK) – București (OTP) – Zagreb (ZAG), marchează o nouă etapă în dezvoltarea conectivității și cooperării dintre țările noastre, contribuind la poziționarea Bucureștiului ca un punct de legătură tot mai bine conectat cu marile centre economice, culturale și politice ale Chinei și Asiei”, menționează un comunicat de presă.

Conform comunicatului, reluarea zborurilor directe reflectă angajamentul comun și buna colaborare în promovarea și facilitarea contactelor bilaterale, în special în domenii precum: turismul, cooperarea economică, schimburile culturale și interumane.

Cursele vor fi operate săptămânal, luni-miercuri-vineri, asigurând o conexiune rapidă și eficientă, care va contribui la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor și reducerea timpilor de călătorie.

„Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre. Acest coridor de conectivitate va impulsiona și deschide noi oportunități de dialog și cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun”, a declarat ambasadorul României în R.P. Chineză, Dan – Horia Maxim, citat în comunicat.

Ceremonia de inaugurare oficială a noii rute Beijing – București – Zagreb, găzduită de Ambasada României la Beijing, în parteneriat cu Ambasada Croației și compania Air China, a reunit oficiali din Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze, altor instituții și agenții specializate, precum Administrația Aeronautică Civilă din China (CAAC), reprezentanți ai unor agenții și trusturi locale de presă și internaționale, ai mediului de afaceri și din sectorul turismului.

În anul 1974, compania TAROM lansa în premieră un zbor pe ruta București – Beijing, inaugurând o punte aeriană între cele două națiuni aflate pe continente diferite.