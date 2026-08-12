Anunț neașteptat. Pentru o perioadă limitată, clienții Kaufland vor găsi aceste produse în magazine

Brandul de cosmetice AVON anunță lansarea unui parteneriat pe o perioadă limitată cu lanțul de hipermarketuri Kaufland.

„Pentru o perioadă limitată, clienții pot găsi în magazinele Kaufland o selecție specială de parfumuri AVON, create de parfumieri internaționali și iubite de milioane de consumatori din întreaga lume. Surpriza? Parfumuri cu personalitate, rafinament și persistență, pe care nu te-ai fi așteptat să le descoperi… chiar la raft”, se arată într-un comunicat de presă al AVON.

Potrivit comunicatului prezența AVON în Kaufland face parte dintr-o campanie specială, disponibilă pentru timp limitat.

AVON este prezent de peste 25 de ani pe piața din România. A fost înființată în 1886 în Statele Unite și pe lângă vânzarea de produse cosmetice, parfumuri, în România, compania a fost implicată în mai multe acțiuni caritabile legate de violența domestică, împuternicirea femeilor și lupta împotriva cancerului la sân.