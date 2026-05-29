O femeie și un copil, spitalizați după incidentul din Galați. Ce spun autoritățile despre starea lor

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Două persoane se află la spital, cu arsuri, după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută peste un bloc din Galați. Ministerul Sănătății spune că răniții sunt în stare stabilă și nu se pune problema unui transfer către un alt spital.

Persoanele rănite sunt o femeie în vârstă de 53 de ani și un băiat de 14 ani, a transmis, vineri, Ministerul Sănătății.

Femeia este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, având arsuri de gradele I și II la picioare „cu retenție de corp străin (sticlă)”.

Băiatul în vârstă de 14 ani este internat la spitalul de urgență pentru copii „Sf. Ioan”, cu arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme de respirație.

„​Ambii pacienți sunt momentan internați în spitalele menționate pentru investigații medicale și tratament de specialitate. Menționăm că pacienții sunt stabili și nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară”, a mai transmis Ministerul Sănătății.

Noaptea trecută, alți doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Incidenul a avut loc în jurul orei 02:00. Impactul dronei a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Ministerul Apărării a anunțat că este vorba despre o dronă rusească: „Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”.

Toate informațiile, LIVE pe HotNews: