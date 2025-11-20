Anunțul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraților / De avizul CSM depind cei 231 milioane de euro din PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi că a primit de la Ministerul Muncii noul proiect de lege privind pensiile magistraților și că îl va trimite instanțelor și parchetelor pentru consultare, în vederea emiterii avizului. De rapiditatea acestui aviz depind peste 231 milioane de euro din PNRR.

Într-un comunicat transmis joi, CSM precizează că proiectul a fost trimis de Ministerul Muncii în vederea acordării avizului prevăzut de lege.

Consiliul a decis transmiterea documentului către instanțe și parchete și convocarea adunărilor generale în zilele de 24 și 25 noiembrie, pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților.

„Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, a transmis instituția.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis luni că „speranța e ca dacă CSM emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri să aibă loc angajarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege”.

„Dacă nu va veni avizul CSM, conform deciziei CCR el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a adăugat Dogioiu.

Ce schimbări vor fi la pensiile magistraților

Ministerul Muncii a publicat miercuri seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională, însă cu o perioadă de tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani.

Astfel, potrivit proiectului, trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Într-un comunicat de presă transmis joi, Ministerul Muncii afirmă că, „având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare se va derula cu celeritate”.

CCR a declarat legea anterioară neconstituţională şi a respins-o pe formă, motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.

Bolojan: „E un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR”

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că Guvernul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea permite un termen de 30 de zile.

„Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară”, a spus Bolojan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă CSM nu va da avizul înaintea termenului de 28 noiembrie, impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor magistraților, Bolojan a spus că „există un risc destul de mare să pierdem această sumă de bani din jalon n.r.- peste 231 de milioane de euro”.

Chestionat dacă consideră că „magistrații sunt conștienți de acest aspect”, premierul a răspuns: „Sper că toți cei care avem o răspundere în a găsi o soluție pentru a rezolva problema și a evita pierderi pentru România să facem ceea ce ține de noi în acest zile”.