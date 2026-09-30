Anunțul DNA, după dezvăluirile legate de softul de criminalistică dezvoltat de o firmă paravan din Rusia, pe care îl utilizează

Mai multe agenţii europene de aplicare a legii, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie din România, vor înceta să utilizeze software-ul Oxygen Forensics, o companie de supraveghere digitală acuzată că şi-a ascuns proprietarii ruşi, după ce Politico a dezvăluit că serviciile de spionaj ale societății au fost vândute forţelor de poliţie de pe întreg continentul.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) din România a confirmat, pentru publicația de la Bruxelles, că a iniţiat procedurile de reziliere a contractului cu software-ul „detectiv” al Oxygen Forensics, utilizat pentru extragerea şi analiza datelor de pe telefoanele mobile în cadrul anchetelor penale, scrie miercuri News.ro.

Cea mai recentă licenţă anuală a DNA a fost achiziţionată prin intermediul unui distribuitor român pe 27 august, la preţul de 13.000 de euro.

„Având în vedere informaţiile făcute publice recent cu privire la compania care produce acest software, Direcţia Naţională Anticorupţie a iniţiat procedurile necesare pentru a înceta obligaţiile contractuale referitoare la acest produs”, a transmis DNA pentru Politico.

Agenţia a adăugat că verificările sale nu au găsit dovezi că datele extrase sau prelucrate folosind Oxygen ar fi fost compromise.

De asemenea, Poliţia de Stat din Letonia a suspendat utilizarea software-ului, în timp ce evaluează dacă va continua să folosească această tehnologie. Poliţia a explicat că ofiţerii se bazaseră anterior pe acest software pentru a extrage şi analiza date electronice, dar a subliniat că utilizarea sa „se afla sub control strict”, ceea ce înseamnă că era izolat de computerele de lucru ale angajaţilor.

În Marea Britanie, Poliţia Metropolitană din Londra a suspendat utilizarea Oxygen şi a demarat o revizuire cuprinzătoare. Consiliul Naţional al Şefilor de Poliţie a încurajat, de asemenea, forţele de ordine care utilizează această tehnologie să efectueze propriile evaluări.

Soft de criminalistică digitală dezvoltat de o firmă paravan din Rusia, folosit de DNA, DIICOT și polițiile din UE

Aceste măsuri vin în urma unei investigaţii publicate mai devreme în cursul acestei săptămâni de Politico, conform căreia compania Oxygen, cu sediul în Virginia (SUA) – pe care Departamentul de Justiţie al SUA a acuzat-o că este deţinută şi operată în secret din Rusia – a participat la proiecte susţinute de UE privind probele digitale şi a furnizat ulterior tehnologie agenţiilor europene de aplicare a legii.

Printre alte ţări europene care au achiziţionat serviciile Oxygen Forensics se numără Germania, Spania, Italia, Polonia şi Ungaria. Agenţiile de poliţie din aceste ţări nu au răspuns la solicitarea publicației de la Bruxelles de a face comentarii.

Procurorii americani susţin că proprietarii ruşi ai Oxygen şi-au ascuns controlul asupra companiei după invazia pe scară largă a Ucrainei şi că tehnologia acesteia a continuat să fie dezvoltată şi gestionată în Rusia. Departamentul de Justiţie nu susţine că software-ul conţine vreun cod malicios sau că a fost utilizat pentru a accesa fără autorizaţie sistemele sau datele clienţilor, precizează Politico.

Critici la adresa Comisiei Europene

În urma acestor dezvăluiri, presiunea politică creşte. Eurodeputata belgiană din Partidul Verzilor, Saskia Bricmont, solicită guvernelor europene să înceteze imediat utilizarea Oxygen şi să investigheze dacă informaţii sensibile ar fi putut fi expuse Rusiei.

„Este deosebit de ironic să vedem că UE are o agendă extrem de axată pe securitate, în timp ce predă cheile securităţii sale companiilor americane şi ruse”, a declarat Bricmont, coordonatoarea Verzilor în cadrul comisiei de anchetă a Parlamentului (PEGA) privind programele spion.

Ea a criticat, de asemenea, Comisia Europeană pentru că nu a luat măsuri în urma avertismentelor anterioare din partea societăţii civile cu privire la presupusele legături ruseşti ale Oxygen.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a menţionat la începutul acestei săptămâni că firma nu este membră a niciunui consorţiu susţinut de UE, EVIDENCE şi INSPECTr, şi că nu a primit finanţare din partea Uniunii Europene.

Cu toate acestea, Oxygen figurează în continuare pe site-urile ambelor proiecte. Pe propriul său site web, acum inactiv, Oxygen Forensics menţiona, de asemenea, Comisia Europeană printre clienţii săi, precizează Politico.