Anunțul făcut de Orange pentru toți turiștii care merg la mare în acest an

Compania de telecomunicații anunță extinderea acoperirii 5G/5G+ în toate stațiunile de pe litoralul românesc. În luna iulie, urmează un nou pas.

Orange Romania anunță că acoperirea 5G/5G+ este disponibilă în toate stațiunile de pe litoralul românesc, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

„Concentrarea unui număr foarte mare de utilizatori într-un spațiu restrâns pune o presiune semnificativă asupra infrastructurii de telecomunicații. În timpul festivalurilor, consumul de date mobile poate crește de câteva ori comparativ cu valorile obișnuite, iar rețeaua trebuie să gestioneze simultan zeci sau chiar sute de mii de conexiuni active”, se arată în comunicatul companiei.

În aceste condiții, „pentru miile de participanți care aleg festivalurile organizate la malul mării, dar și pentru cei care pur și simplu merg să se bucure de valurile Mării Negre, Orange asigură acoperire 5G pe întreg litoralul românesc. Astfel, indiferent dacă se află la festivaluri sau la alte evenimente de pe litoral, ori sunt pur și simplu în concediu, utilizatorii beneficiază de conexiuni rapide și stabile pentru a împărtăși în timp real experiențele din această vară.”

În cursul lunii luna iulie, acoperirea 5G/5G+ vai fi extinsă și în municipiul Constanța.