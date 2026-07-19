Anunțul lui Adrian Veștea privind viitorul său în PNL. „Sunt convins că foarte mulți colegi liberali gândesc la fel”

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, care a fost a doua propunere de premier a preşedintelui Nicuşor Dan, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul, şi-a anunţat duminică susţinerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, el afirmând că este un demers care îşi propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL, informează News.ro.

„Liderii vin şi pleacă, însă valorile şi principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Naţional Liberal rămân aceleaşi. Printre acestea se află libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor, toleranţa, libertatea de întrunire şi de asociere. Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să îşi exprime un punct de vedere şi să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL şi al României”, spune Adrian Veştea pe Facebook.

El arată în mesaj că ”un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic şi un partid care renunţă la dezbatere şi descurajează opiniile diferite îşi pierde vitalitatea şi capacitatea de a se adapta provocărilor vremurilor”.

„Platforma nu este îndreptată împotriva partidului”

„Este momentul ca Partidul Naţional Liberal să se întoarcă la valorile şi principiile care i-au definit identitatea şi care l-au făcut relevant în istoria acestei ţări. Să demonstreze încă o dată că este un partid care pune România pe primul loc şi care este capabil să ofere soluţii. La fel de important este ca PNL să redevină un spaţiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat şi respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulţi colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleşilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunităţi, cunosc realităţile din teren şi poartă, zi de zi, responsabilitatea în faţa cetăţenilor”, subliniază preşedintele CJ Braşov.

„Din aceste motive susţin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Naţional Liberal. Este un demers care îşi propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL şi să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă şi responsabilă despre viitorul nostru”, afirmă Veştea.

El menţionează că „platforma nu este îndreptată împotriva partidului şi nici împotriva cuiva”.

„Cred cu tărie că Partidul Naţional Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară”, mai spune Adrian Veştea, adăugând că „PNL este şi trebuie să rămână partidul libertăţii individuale, al economiei de piaţă, al responsabilităţii, al iniţiativei private, al respectului pentru familie, comunitate şi valorile care au construit România modernă”.

„Aceste repere ne definesc şi ele trebuie să stea la baza proiectului nostru politic pentru anii care vin”, afirmă Adrian Veştea.

Platforma în jurul căruia se grupează disidenții din PNL

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tişe, a declarat recent că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul” şi a anunţat că lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul formaţiunii.

El i-a invitat alături de el pe toţi liberalii care se simt reprezentaţi de valorile acestei platforme. Mai mulți liberali influenți în partid, cunoscuți ca fiind contestatari ai președintelui Ilie Bolojan, și-au anunțat deja susținerea pentru platforma anunțată de către Tișe, printre ei aflându-se europarlamentarul Rareș Bogdan și fostul ministru Alina Gorghiu.