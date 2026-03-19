Anunțul lui Bolojan, după ședința coaliției pe blocajul din coaliție privind bugetul. Varianta de compromis găsită – VIDEO

Dezbateri în comisiile parlamentare de specialitate asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 16 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a ajuns la un acord în coaliție, astfel că pachetul social cerut de PSD, care a amenințat că altfel nu va vota bugetul, va fi prins în proiectul de buget. Vor fi luați bani din sumele care ar fi urmat să fie plătite magistraților, după ce au câștigat în instanță drepturi salariale.

Bolojan a făcut acest anunț la finalul discuțiilor convocate joi de Sorin Grindeanu cu liderii Coaliției, după trei zile de certuri în Parlament pe bugetul de stat pe 2026.

„Avem o responsabilitate să deblocăm discuțiile legate de buget. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție”, a declarat premierul, la finalul discuțiilor din biroul lui Sorin Grindeanu.

El a spus că existau două variante, prima fiind creșterea deficitului cu suma necesară amendamentelor din Parlament: „Nu am ales asta”.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli de la drepturi obținute de magistrați în anii trecuți și practic amânarea lor”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că astăzi va fi reluată ședința comisiilor parlamentare de buget, iar vineri se va reuni plenul reunit al Parlamentului pentru vot pe legea bugetului de stat.

„Alte amendamente nu vor fi acceptate”, a adăugat Bolojan.

Mai exact, liderii coaliției au decis să ia din banii alocați în bugetul Înaltei Curțipentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați. O parte din această sumă va fi mutată în pachetul de solidaritate al PSD, care prevede acordarea unor ajutoare pensionarilor.

Practic, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).