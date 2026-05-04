Pronosticul lui George Simion cu o zi înaintea moțiunii de cenzură / Atacuri la Nicușor Dan: „Cel mai bun prieten al PSD”
Liderul AUR, George Simion, s-a declarat convins că moțiunea de cenzură inițiată alături de PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va trece mâine, când este programat votul. „Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație”, a declarat luni Simion, la Europa FM.
„N-aș vrea să țin ascultătorii dumneavoastră în suspans. Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație. PSD, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid, noi suntem partidul numărul 2, și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune să treacă”, a declarat George Simion, în emisiunea „România în direct”, moderată de Cătălin Striblea.
„Până acum Guvenul Bolojan a stat pentru că era sustinut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general, cetățenii vulberabili, PSD era acolo și l-a susținut pe Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei nu stiu, nu e problema mea”, a adăugat Simion.
Liderul AUR a mai spus că „nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atât timp cât 10 luni noi am fost cirtici și am depus mai multe moțiuni de cenzură”.
„Singurul lucru care s-a schimbat este că PSD-ul nu mai susține această guvernare, așa-zisă pro-europeană”, a mai spus Simion.
Liderul AUR a lansat mai multe atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a spus „este cel mai bun prieten al PSD-ului”.
„Am respins în timpul campaniei electorale susținerea pentru PSD dacă aș fi fost primul partid sau președintele României. Nicușor Dan este președintele României, Nicușor Dan a făcut propriile afirmații în campania electorală. Nicușor Dan e cel mai bun prieten al PSD în momentul de față”, a spus Simion.
Răspunsul lui Simion, întrebat dacă mai consideră PSD un partid corupt
Întrebat dacă, în viziunea AUR, PSD rămâne în partid corupt, Simion a declarat:
„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptamână pe alta vreun aspect care tine de trecutul partidelor pe care noi le contestăm. Dar mâine avem o moțiune de cenzură”, a spus Simion.
„Agenda mea este de a face ce ne cer alegătorii mei, de a-l da pe Bolojan jos, mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan daca PSD este un partid corupt”, a spus Simion.
Întrebat cum l-ar caracteriza pe Bolojan, Simion a spus:
„Noi vrem să plece această coaliție așa-zisă pro-europeană. Această guvernare nu este pro-europeană, și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economie, prin măsurile pe care le-a luat. Bolojan s-a dus la mame, la pensionari, la persoane cu dizabilități (…)”, a spus Simion.