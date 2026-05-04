Pronosticul lui George Simion cu o zi înaintea moțiunii de cenzură / Atacuri la Nicușor Dan: „Cel mai bun prieten al PSD”

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, s-a declarat convins că moțiunea de cenzură inițiată alături de PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va trece mâine, când este programat votul. „Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație”, a declarat luni Simion, la Europa FM.

„N-aș vrea să țin ascultătorii dumneavoastră în suspans. Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație. PSD, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid, noi suntem partidul numărul 2, și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune să treacă”, a declarat George Simion, în emisiunea „România în direct”, moderată de Cătălin Striblea.

„Până acum Guvenul Bolojan a stat pentru că era sustinut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general, cetățenii vulberabili, PSD era acolo și l-a susținut pe Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei nu stiu, nu e problema mea”, a adăugat Simion.

Liderul AUR a mai spus că „nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atât timp cât 10 luni noi am fost cirtici și am depus mai multe moțiuni de cenzură”.

„Singurul lucru care s-a schimbat este că PSD-ul nu mai susține această guvernare, așa-zisă pro-europeană”, a mai spus Simion.

Liderul AUR a lansat mai multe atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a spus „este cel mai bun prieten al PSD-ului”.

„Am respins în timpul campaniei electorale susținerea pentru PSD dacă aș fi fost primul partid sau președintele României. Nicușor Dan este președintele României, Nicușor Dan a făcut propriile afirmații în campania electorală. Nicușor Dan e cel mai bun prieten al PSD în momentul de față”, a spus Simion.

Răspunsul lui Simion, întrebat dacă mai consideră PSD un partid corupt

Întrebat dacă, în viziunea AUR, PSD rămâne în partid corupt, Simion a declarat:

„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptamână pe alta vreun aspect care tine de trecutul partidelor pe care noi le contestăm. Dar mâine avem o moțiune de cenzură”, a spus Simion.

„Agenda mea este de a face ce ne cer alegătorii mei, de a-l da pe Bolojan jos, mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan daca PSD este un partid corupt”, a spus Simion.

Întrebat cum l-ar caracteriza pe Bolojan, Simion a spus:

„Noi vrem să plece această coaliție așa-zisă pro-europeană. Această guvernare nu este pro-europeană, și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economie, prin măsurile pe care le-a luat. Bolojan s-a dus la mame, la pensionari, la persoane cu dizabilități (…)”, a spus Simion.