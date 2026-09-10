Anunțul lui Trump: Cât mai durează războiul cu Iranul și ce se întâmplă cu prețul petrolului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu crede că războiul cu Iranul se va încheia înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, pentru că ei nu mai pot rezista”, a declarat Trump miercuri, referindu-se la Teheran, potrivit BBC.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste declarații în timp ce se îndrepta spre Texas, unde urmează să participe la prima convenție electorală organizată de republicani pentru aceste alegeri de la jumătatea mandatului, un moment de cotitură care ar putea schimba complet echilibrul de putere în interiorul guvernului de la Washington, scrie sursa citată.

Trump se confruntă cu o scădere a popularității în sondaje și cu presiuni din interiorul Partidului Republican pentru a pune capăt războiului cu Iranul.

Ce spune că se va întâmpla cu prețul petrolului

Miercuri, prețul petrolului a urcat la 100 de dolari pentru prima dată din iulie, din cauza intensificării luptelor din Orientul Mijlociu.

„Imediat după alegeri, prețurile petrolului vor scădea vertiginos”, le-a spus Trump reporterilor. „Cred că va dura puțin mai mult decât până la alegerile de la jumătatea mandatului.”

Trump a mai afirmat că Iranul este „disperat să încerce să influențeze alegerile”, cu scopul de a aduce la putere „un grup de oameni slabi”, o aluzie directă la democrați. Miza Teheranului ar fi, potrivit președintelui SUA, ca noua putere „să-i lase în pace și să-i lăsăm să-și aibă arma nucleară”.

El nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzațiilor sale privind interferența în alegeri, în timp ce Teheranul a negat în repetate rânduri că ar urmări obținerea de arme nucleare.

La convenția din Texas, Trump a preluat unele dintre aceste afirmații, spunând că prețul petrolului va scădea „imediat ce vom câștiga războiul cu Iranul”.

În discursul său, el a făcut referire și la nemulțumirea unor americani cu privire la această chestiune: „Oamenii vin la mine și îmi spun: «Aș vrea să nu fi pornit războiul cu Iranul. Acum prețul benzinei a crescut»”.

Trump a mai spus că ar putea avea loc negocieri suplimentare cu Iranul, „dar nu este ceva ce avem în vedere”.

Președintele SUA a prevăzut inițial că războiul, care se află acum în a șaptea lună, va dura doar câteva săptămâni. Conflictul și efectele sale în lanț asupra tuturor aspectelor, de la combustibil la produsele alimentare, au dus la o scădere bruscă a popularității sale, precum și la presiuni din partea membrilor propriului partid, inclusiv a susținătorilor fideli, pentru a pune rapid capăt războiului.

Alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc pe 3 noiembrie, iar republicanii riscă să-și piardă controlul asupra Congresului.

Escaladare a conflictului SUA-Iran

Luptele din Orientul Mijlociu s-au intensificat în ultimele zile, pe măsură ce instalațiile petroliere din întreaga regiune sunt ținta unor atacuri, ceea ce determină creșterea prețului global al combustibilului și al oricărui produs care necesită transport maritim.

Armata americană a declarat miercuri că a atacat cinci petroliere cu legături cu Iranul. Teheranul, ca răspuns, a lansat atacuri asupra a două distrugătoare ale Marinei SUA și a opt petroliere în Strâmtoarea Ormuz, provocând „pagube grave” navelor, potrivit presei de stat iraniene.

Cu o zi înainte, gruparea Houthi din Yemen, afiliată Iranului, a lansat o serie de atacuri în Arabia Saudită, provocând incendii la instalațiile petroliere.

Conflictul, care a reizbucnit recent după ce armistițiul de 60 de zile dintre SUA și Iran a expirat oficial luna trecută, a alimentat, de asemenea, previziunile conform cărora creșterea prețurilor la combustibili ar putea duce la majorarea ratelor dobânzilor în SUA.