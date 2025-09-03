Anunțul MAE după accidentul de funicular din Lisabona. Consulul român s-a deplasat la faţa locului

Consulul din cadrul Ambasada României la Lisabona s-a deplasat la locul unde a deraiat celebrul funicular „Gloria”, pentru a ţine legătura direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, anunţă miercuri seară Ministerul de Externe, care precizează totuși că nu există până acum informaţii cu privire la implicarea unor cetăţeni români.

„Pe fondul informaţiilor privind un accident tragic cu victime multiple, Ambasada României la Lisabona este în contact cu autorităţile locale. Consulul din cadrul misiunii s-a deplasat la faţa locului pentru a ţine legătura direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze”, anunţă MAE.

MAE precizează totodată că, până la acest moment, nu sunt informaţii privind existenţa unor victime cetăţeni români şi nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

„Vom informa pe măsura ce sunt obţinute informaţii relevante din partea autorităţilor locale competenţe”, a mai transmis MAE.

Accident catastrofal în Lisabona. Cel puțin 15 morți după ce un celebru funicular din oraș a deraiat

Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce vestitul funicular portughez „Gloria” a deraiat.

Un total de 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil.

Deocamdată nu se cunoaşte naţionalitatea victimelor.

Parchetul a deschis o anchetă cu privire la accidentul mortal, iar cauzele deraierii sunt investigate.

Funicularul a fost în întreţinere între 26 august şi 30 septembrie 2024, precizează Observador. Potrivit publicaţiei, angajaţii companiei Carris, care operează funicularul, au raportat anterior probleme cu cablul de tensiune, care cauza dificultăţi de frânare.