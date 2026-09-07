Anunțul surprinzător al AfD după victoria electorală uriașă din Germania, de duminică. Ce urmează

Liderul partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt spune că în rândul creștin-democraților cancelarului Friedrich Merz există înțelegere pentru politicile AfD și speră că va găsi susținere printre aceștia pentru formarea guvernului în landul estic.

Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) va purta discuții cu diferite grupuri parlamentare și cu deputați pentru a vedea dacă aceștia ar fi dispuși să susțină gruparea pentru guvernarea landului Saxonia-Anhalt, a declarat liderul local Ulrich Siegmund.

Declarația a fost făcută luni dimineață, la câteva ore după ce numărătoarea oficială a confirmat că AfD a câștigat alegerile din landul estic cu 43,8%, fără să obțină majoritatea absolută necesară pentru formarea unui guvern de unul singur în acest land estic.

AfD are 39 de deputați în parlamentul regional cu 83 de locuri, cu trei mai puțin decât numărul necesar pentru o majoritate absolută.

Siegmund, candidatul partidului pentru postul de premier, a mai făcut o observație, spunând că experiența sa din campanie i-a arătat că există o oarecare înțelegere în rândul conservatorilor (CDU) față de pozițiile partidului său.

„Ceea ce va fi crucial și fascinant, chiar și la nivel federal, este dacă aceste voci vor prevala sau nu”, a spus Siegmund, adăugând că partidul ar fi deschis la mișcările actorilor individuali care „decid să iasă din zona lor de confort” pentru a ajuta AfD.

Deschidere față de conservatori a arătat și Alice Weidel, una dintre liderele naționale ale partidului.

„Politica înseamnă întotdeauna compromis”, a declarat și Tino Chrupalla, celălalt copreședinte național al partidului, făcând apel la deputații CDU să susțină formarea unei „majorități conservatoare de centru-dreapta” în Saxonia-Anhalt.

CDU insistă că nu se va alătura AfD

Creștin-democrații, care conduc actualul guvern din Saxonia-Anhalt, dar au obținut doar 17,2% în alegerile de duminică, au declarat în mai multe rânduri că nu vor colabora cu AfD.

Liderul grupului parlamentar CDU/CSU, Thorsten Frei, a declarat că nu se așteaptă la nicio dezertare a unor membri ai partidului său către AfD.

Politicianul CDU a respins astfel o serie de speculații apărute în presa germană. Frei a exclus categoric și orice discuții cu AfD.

Conservatorii din partidul lui Merz au declarat că vor explora posibilitatea unor discuții cu alte partide, deși acest lucru ar putea implica negocieri cu grupări cu agende politice extrem de diferite.

În landul vecin Turingia, din estul Germaniei, conservatorii conduc un guvern minoritar, beneficiind de toleranța Partidului de Stânga (Die Linke).

Declarațiile AfD au venit totuși pe fondul unor semne de dezacord deschis față de promisiunea lui Merz de a nu coopera în mod oficial cu extrema dreaptă, în special în estul țării.

„Oricine mai vorbește despre «cordonul sanitar» nu a înțeles semnele vremurilor”, a declarat în iulie Michael Kretschmer, premierul CDU al landului Saxonia din estul țării.

Cum este ales noul prim-ministru?

Parlamentul nou ales din Saxonia-Anhalt trebuie să se întrunească în termen de cel mult 30 de zile de la alegeri, adică pe 6 octombrie 2026.

În acest land nu există un termen legal până la care noul parlament regional trebuie să aleagă un nou ministru-președinte. Ideea din spatele acestei prevederi este că formarea unui guvern poate fi dificilă.

Alegerea prim-ministrului se desfășoară prin vot secret. Prin urmare, sunt posibile surprize, care pot influența în mod decisiv rezultatul alegerilor, mai ales în cazul unui rezultat atât de strâns.

La vot pot participa mai mulți candidați. Pot avea loc în total trei tururi de scrutin.

Conform legislației, candidații la funcția de premier trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor parlamentarilor în primul tur de scrutin pentru a fi aleși – adică 42 din cele 83.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, un al doilea tur urmează în termen de șapte zile, în conformitate cu aceleași reguli.

Însă în cazul în care un al treilea tur de scrutin va fi organizat, atunci este necesară doar o majoritate simplă.

Scenariile posibile

Primul scenariu este cel al unui guvern AfD. Partidul de extremă-dreapta a obținut cele mai multe voturi, dar nu deține majoritatea absolută a mandatelor în parlamentul landului, scrie Tagesschau.

AfD ar putea, de asemenea, să încerce să formeze un guvern minoritar. Pentru propunerile legislative, ar avea nevoie atunci de voturile altor grupuri parlamentare.

Alegerea lui Siegmund în funcția de ministru-președinte ar necesita, de asemenea, voturile altor grupuri.

În al treilea tur de scrutin, un singur vot din partea unui alt grup parlamentar ar putea fi suficient pentru ca Ulrich Siegmund să obțină mai multe voturi decât creștin-democratul Sven Schulze și să devină ministru-președinte.

Scenariul doi ar fi cel al unui guvern condus de CDU, dar aici există multe probleme.

CDU, SPD și Verzii dețin împreună doar 31 din cele 83 de locuri din parlamentul landului. Prin urmare, sunt departe de a avea majoritatea. CDU a exclus o coaliție cu Die Linke.

Dacă CDU, SPD și Verzii ar forma o coaliție minoritară și ar reuși să convingă Die Linke să voteze pentru Sven Schulze sau un alt candidat al CDU, atunci coaliția ar avea 39 de voturi.

Die Linke a anunțat înainte și după alegeri că ar putea lua în considerare o astfel de coaliție în anumite condiții. Totuși, acest lucru nu ar asigura o majoritate simplă suficientă pentru un al treilea tur de scrutin. AfD deține, de asemenea, 39 de voturi.

Dacă niciun membru al parlamentului nu își schimbă poziția, s-ar ajunge la un impas.

BSW: factorul decisiv

Pentru AfD, cea mai bună soluție în vederea formării guvernului rămâne susținerea venită de la micul partid al stângii populiste Alianța Sahra Wagenknecht (BSW).

Deși duminică sugerase că nu l-ar vota pe Ulrich Siegmund în funcția de premier al landului, BSW și-a afirmat luni disponibilitatea de a ajuta totuși un candidat al AfD.

În cazul în care Ulrich Siegmund va candida pentru această funcție, BSW a spus că își va menține politica de a se abține în cadrul unui al treilea tur de scrutin în parlamentul landului, a declarat candidatul principal al BSW, Thomas Schulze, la postul de radio Deutschlandfunk.

„Văd AfD ca pe un partid care a fost ales de 44% dintre oamenii de aici. Și trebuie să țin cont de acest lucru. Asta înseamnă democrația pentru mine”, a spus Schulze.

Acesta a spus că BSW are puncte comune cu AfD, de exemplu, în ceea ce privește cererea de ridicare a sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Ne opunem acestor sancțiuni, care ne distrug cu adevărat economia”, a spus el. La fel ca AfD, și BSW dorea „energie la prețuri accesibile”.

Este neclar în ce fel s-ar putea concretiza colaborarea. Liderul local al AfD a declarat în duminica alegerilor că pentru partidul său, BSW este parte a problemei, nu a soluției.

Apoi, în orice scenariu, BSW trebuie să fie convins nu să se abțină, dar să voteze pentru un premier, fie unul AfD, fie al unei coaliții CDU, SPD și Verzi.

Chiar și un singur reprezentant al BSW ar putea fi suficient în al treilea tur pentru a-l alege pe unul dintre candidați în funcția de ministru-președinte.