Triumf pentru AfD la alegerile din Saxonia-Anhalt, ultimele rezultate oficiale / Cea mai mare prezență la vot de la reunificarea Germaniei

Partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD) s-a clasat pe primul loc în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt de duminică, aducând un partid de extremă dreaptă la un pas de putere la nivel regional pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

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Deși nu a obținut majoritatea absolută, AfD a câștigat aproximativ 44% din voturi și a provocat o înfrângere zdrobitoare pentru conservatorii cancelarului Friedrich Merz, ceea ce reflectă profunda nepopularitate a coaliției de guvernare din Germania într-un peisaj politic tot mai fragmentat.

AfD este deja cel mai popular partid din Germania la nivel național și încearcă să-și asigure o poziție de sprijin pentru a-și promova agenda, care include restricții severe privind imigrația, restabilirea relațiilor cu Rusia, reducerea sprijinului acordat Ucrainei și renunțarea la euro.

Rezultatele preliminare la alegerile din Saxonia-Anhalt

AfD a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt, potrivit rezultatelor oficiale preliminare, citate de Deutsche Welle.

Șase partide vor fi reprezentate în parlamentul regional al Saxoniei-Anhalt, care are 83 de locuri:

Alternativa pentru Germania (AfD) — 43,8%, 39 de locuri

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) — 17,2%, 15 locuri

Partidul Social-Democrat (SPD) — 9,3%, 8 locuri

Partidul Verde — 8,9%, 8 locuri

Partidul de Stânga — 8,6%, 8 locuri

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) — 5,3%, 5 locuri

Partidul Liberal Democrat (FDP), orientat spre mediul de afaceri, a obținut doar 2,6% din voturi, nereușind să atingă pragul electoral de 5%.

Conform rezultatelor preliminare, prezența la vot a fost de aproape 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei în 1990.

Liderul AfD Ulrich Siegmund: „Am scris istorie”

Nu este încă sigur că AfD va putea forma un guvern, dar semnificația politică mai largă a alegerilor era evidentă: potrivit postului de televiziune ZDF, prezența la urne a fost foarte ridicată, de 77%.

„Am scris istorie în această țară”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD din Saxonia-Anhalt, în vârstă de 35 de ani, care a atras mii de oameni la mitingurile sale electorale și care a prezentat în repetate rânduri victoria din acest land ca un prim pas către obținerea puterii la nivel național în alegerile federale programate pentru 2029.

Ulrich Siegmund, marele câștigător cu AfD al alegerilor din landul Saxonia-Anhalt. Foto: Hendrik Schmidt / DPA / Profimedia

„Oamenii au arătat foarte clar că își doresc în sfârșit o schimbare politică și, mai presus de toate, au demonstrat că o doresc alături de noi”, a spus Siegmund.

Sărbători pline de bucurie au izbucnit la adunarea partidului din noaptea alegerilor, în orașul Magdeburg, unde oamenii fluturau steaguri germane și se îmbrățișau triumfători.

Președintele SUA, Donald Trump, a postat o captură de ecran cu rezultatul, fără comentarii, pe site-ul său Truth Social, în timp ce liderii de extremă dreaptă din alte țări europene au salutat alegerile ca pe un mandat pentru schimbare.

„Un vot de neîncredere față de guvernul federal”

Rezultatul reprezintă un eșec semnificativ pentru Merz, a cărui popularitate personală a scăzut la niveluri istorice, pe măsură ce alegătorii se îndepărtează atât de reformele sale menite să relanseze economia germană aflată în stagnare, cât și de stilul său de comunicare personal.

Un sondaj realizat de postul de televiziune ARD a arătat că 87% dintre alegătorii din acest land erau nemulțumiți de guvernul federal. Siegmund l-a descris pe Merz drept cel mai bun agent electoral al AfD, având în vedere impopularitatea sa în acest land.

„Acest rezultat electoral este, mai presus de toate, un vot de neîncredere față de guvernul federal”, a declarat pentru Reuters Marcel Fratzscher, președintele Institutului German de Cercetări Economice.

Merz a promis să revigoreze cea mai mare economie a Europei prin reforme favorabile mediului de afaceri și creșterea cheltuielilor, avertizând în același timp că o victorie a AfD în Saxonia-Anhalt ar afecta statul și ar descuraja companiile străine să investească acolo.

Un singur partid e dispus să colaboreze cu AfD

Toate partidele principale din Germania au refuzat să colaboreze cu AfD, care a fost clasificat ca extremist de dreapta de către biroul local al serviciului de informații interne al Germaniei.

O excepție o reprezintă micul partid Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care pare că va trece pragul electoral pentru a intra în parlament. BSW a lansat ideea ca Saxonia-Anhalt să fie condusă de un premier de stat neafiliat politic, care să se bazeze pe majorități fluctuante, inclusiv cu voturi din partea AfD.

Siegmund a respins însă ideea BSW, calificând-o drept un „balamuc”, și a exclus orice înțelegere cu alte partide care ar împiedica AfD să-și îndeplinească promisiunea de schimbare. „Dacă se ajunge la o situație extremă, pur și simplu vor avea loc alegeri noi”, a spus el.

Conservatorii lui Merz au declarat că vor explora posibilitatea unor discuții cu alte partide, deși acest lucru ar putea necesita reunirea unor partide cu agende politice extrem de diferite. În landul vecin din estul Germaniei, Turingia, conservatorii conduc un guvern de minoritate, cu toleranța pasivă a Partidului de Stânga.

Deși Saxonia-Anhalt, care a făcut parte în trecut din Germania de Est comunistă, este unul dintre cele mai mici landuri germane, cu o populație de puțin peste 2 milioane de locuitori, rezultatul subliniază avansul rapid al AfD de la înființarea sa în 2013.

AfD este acum cel mai popular partid din Germania la nivel național, cu un scor de 28% conform unui recent sondaj INSA, situându-se cu mult înaintea conservatorilor, care au 20%.

Ce conține programul AfD

În timp ce partide de extremă dreapta au câștigat teren în alte părți ale Europei, trecutul nazist al Germaniei a contribuit la o reticență a partidelor mainstream de a coopera cu AfD.

AfD a respins acuzațiile de extremism, spunând că reprezintă un alarmism și o insultă la adresa milioanelor de susținători ai partidului.

În timpul campaniei, AfD a exploatat dezamăgirea tot mai mare față de partidele consacrate, pe care le caracterizează drept obosite și deconectate de realitate, oferind în schimb o serie de politici radicale și o viziune nostalgică a revenirii la străzi mai curate și mai sigure, precum și mândria de a fi german.

„Este clar că avem nevoie de schimbare în Germania și în Europa de Vest. Și cred că semnalul de start pornește cu siguranță de aici – fie că vă place sau nu”, a declarat Antony Lee, unul dintre participanții la petrecerea electorală a AfD. „Sunt tată, sunt antreprenor și știu că lucrurile nu pot continua așa în Germania”, a adăugat el.

Programul AfD include planuri de a orienta școlile și instituțiile culturale către ceea ce consideră a fi valori mai tradiționale, de limitare a imigrației și de reformare a radiodifuziunii publice.

Partidul dorește ca copiii refugiaților să fie învățați în clase separate.

A solicitat interzicerea steagurilor curcubeu în școli și arborarea zilnică a steagului național german.

Imnul național ar urma să fie cântat de elevi și personalul școlii cu ocazia sărbătorilor școlare. Alte propuneri includ patrule cetățenești, intensificarea predării limbii ruse în școli și oprirea construirii de noi parcuri eoliene.