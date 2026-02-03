Anunțul zilei în televiziune. O decizie radicală luată de Digi 24 a stârnit controverse la CNA: „Eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr”

Postul Digi 24 a decis să iasă din lista must carry a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026, informează PaginadeMedia. Decizia a fost comunicată marți într-o ședință a CNA, acolo unde un reprezentant al postului a explicat și motivele din spatele acesteia.

Anunţul a fost făcut în şedinţa publică din 3 februarie de un reprezentant al televiziunii.

Cum s-a ajuns aici? Motivul principal al ieşirii Digi24 din lista must carry este opoziţia grupului Digi de a permite ca televiziunea de ştiri să fie la liber şi pe platforme online. Discuţii au fost şi anul trecut, când Digi24 s-a opus să fie preluat de reţele online, cum ar fi Voyo, Antena Play sau Megogo.

„Ca urmare a discuţiilor pe care le-am avut în cadrul şedinţei informale de săptămâna trecută în care am explicat că postul Digi24 acordă drept de retransmisie doar pentru mediile clasice, respectiv cablu CATV, analogic, digital, DTH şi IPTV. Având în vedere poziţia CNA care ne-a explicat faptul că dreptul de retransmisie trebuie acordat indiferent de mediul pe care se retransmite grila de programe, am decis să renunţăm la acest principiu must carry. Urmând ca în continuare să fim pentru cei care vor să ne preia liberi la retransmisie, să ne dăm acordul pentru retransmisie”, a transmis reprezentantul companiei, potrivit PaginadeMedia.

Nemulțumiri din partea CNA

Potrivit sursei citate, reprezentanții Digi 24 nu vor ca postul de știri să fie preluat liber pe platforme online precum Voyo, Antena Play care aparțin unor grupuri media concurente.

Anunțul Digi 24 a provocat nemulțumirea unei părți a conducerii CNA.

„Ceea ce aţi fost mandatat să ne spuneţi nouă, eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr. Decizia ca Digi24 să părăsească must carry este o decizie strict comercială. Nu are nicio legătură cu faptul că noi am pus în discuţie respectarea regimului must carry şi pe alte platforme. Faptul că Digi24 alege să împingă subiectul către CNA este un lucru pe care îl voi respinge public”, a declarat vicepreşedintelui CNA Valentin Jucan.