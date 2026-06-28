Anunțuri/comunicate mass-media în proiectele pe fonduri europene PoCIDIF. Manual oficial de identitate vizuală și generator de materiale de informare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat recent Manualul de Identitate Vizuală (MIV) pentru proiectele pe fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care prevede și elementele anunțurilor/comunicatelor de presă pe care le dau beneficiarii în cadrul activităților minime de informare și publicitate obligatorii la nivelul proiectelor.

Citește mai departe pe StartupCafe…