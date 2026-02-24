Anunțurile așteptate ale lui Donald Trump din discursul despre starea națiunii pe care-l va susține în această noapte, după un an agitat la Casa Albă

Președintele va revendica o victorie pe plan economic, în ciuda problemelor cu care se confruntă americanii, va vorbi despre politicile sale privind migrația și cel mai probabil va prezenta și planurile privind Iranul, în timpul discursului pe care-l va susține marți, au declarat apropiați ai liderului de la Casa Albă citați de Reuters.

Președintele SUA Donald Trump va ține marți noapte tradiționalul discurs privind starea națiunii în fața Congresului, într-un moment complicat al mandatului, pe fondul scăderii de popularitate în sondaje, al dificultăților legate de costul de trai și al îngrijorărilor cu privire la un posibil război cu Iranul.

Discursul, al doilea susținut în cele 13 luni de la revenirea sa la Casa Albă, îi oferă lui Trump șansa de a-i convinge pe alegători să-și mențină sprijinul pentru republicani, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Și asta în ciuda tensiunilor interne și internaționale, pe care chiar administrația Trump le-a cultivat prin politicile sale.

Unii analiști spun că președintele va avea de asemenea ocazia să convingă publicul de necesitatea unei eventuale intervenții militare în Iran, în timpul discursului pe care îl va susține începând cu ora locală 21.00 (04.00, miercuri, ora României).

O perioadă complicată

Apariția lui Trump în fața Congresului vine după câteva zile agitate care au inclus mai multe evenimente, inclusiv o decizie a Curții Supreme care i-a, parțial, invalidat politica taxelor vamale.

Noi date economice, scrie Reuters, au arătat că economia a încetinit mai mult decât se aștepta, în timp ce inflația a accelerat.

În acest timp, Departamentul Securității Interne este în mare parte blocat din cauza unei dispute între republicani și democrați din Congres cu privire la tacticile agresive ale administrației în materie de imigrație, în urma uciderii a doi cetățeni americani în Minneapolis.

Trump nu pare să fi reușit să treacă, în percepția publică, peste scandalul legat de publicarea documentelor din dosarul lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare.

Și deși și-a exprimat deschis dorința de a obține Premiul Nobel pentru Pace și a înființat propriul „Consiliu pentru Pace”, președintele pare să se apropie de un conflict militar cu Iranul, mutând nave de război în Orientul Mijlociu și elaborând planuri care ar putea include o schimbare de guvern, potrivit oficialilor americani.

Argumente pentru o posibilă intervenție în Iran

Discursul de marți i-ar putea oferi de altfel lui Trump șansa de a prezenta pentru prima dată argumentele pentru o intervenție militară în Iran.

Doi oficiali ai Casei Albe, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că Trump va discuta planurile pentru Iran, dar nu au oferit detalii.

De asemenea, el va promova realizările sale în negocierea acordurilor de pace, au spus ei. El va vorbi probabil și despre războiul Rusiei din Ucraina, o reamintire a faptului că încă nu a rezolvat conflictul pe care a spus că îl poate încheia „în 24 de ore”.

Este de asemenea de așteptat ca președintele să abordeze decizia Curții Supreme privind taxele vamale, argumentând că instanța a greșit și prezentând legi alternative pe care le poate utiliza pentru a reconstitui majoritatea taxelor.

Trump a reacționat cu furie la hotărârea de săptămâna trecută, atacându-i personal pe mai mulți judecători. O repetare a acestui comportament marți ar putea crea momente jenante, în condițiile în care cel puțin unii dintre cei nouă judecători ai Curții sunt așteptați să participe la eveniment.

O victorie pe plan economic

Consilierii de la Casa Albă și consilierii de campanie republicani l-au îndemnat pe Trump să se concentreze pe preocupările economice ale americanilor.

Victoria lui Trump în alegerile din 2024 s-a bazat în mare parte pe promisiunile sale de a reduce prețurile, dar sondajele de opinie arată că alegătorii nu sunt convinși de eforturile sale de până acum.

Unul dintre oficialii Casei Albe a declarat că Trump va „revendica o victorie pe plan economic”, un mesaj pe care legiuitorii republicani care candidează în noiembrie nu îl vor primi cu bucurie.

El va susține cel mai probabil că a moștenit o economie slabă de la predecesorul său democrat Joe Biden, scrie Reuters.

Trump va indica în același timp creșterile bursiere, investițiile din sectorul privat și legislația sa privind reducerea impozitelor ca dovezi că a ajutat economia, au spus oficialii.

Președintele va promova, de asemenea, politicile dure de la frontiere și campania sa de expulzare în ciuda sondajelor care arată că majoritatea americanilor consideră că administrația sa a mers prea departe în ceea ce privește arestarea imigranților fără documente.

Discurs lung

Trump, care are tendința de a improviza, a declarat luni că discursul său va fi lung.

Discursul său de 100 de minute din martie anul trecut – care, tehnic vorbind, nu a fost un discurs despre starea națiunii, dar a fost similar cu acesta – a fost cel mai lung discurs prezidențial adresat Congresului din istoria modernă.

Oficialii de la Casa Albă au declarat că discursul din acest an a fost conceput astfel încât să lase loc pentru momente neprevăzute.

„Ne planificăm în funcție de asta”, a declarat un oficial.

Protestul democraților

Anul trecut, unii democrați au întrerupt discursul lui Trump cu huiduieli înainte de a părăsi sala în semn de protest. De data aceasta, peste 20 de democrați din Camera Reprezentanților și Senat intenționează să nu participe la discurs, preferând să participe la un miting în aer liber.

Senatorul Jeff Merkley din Oregon, unul dintre acești democrați, a declarat luni reporterilor că evenimentul va oferi o „descriere mai sinceră” a bilanțului lui Trump, în locul „propagandei” din discurs.

Guvernatorul Virginiei, Abby Spanberger, a cărei victorie decisivă din noiembrie este văzută ca un semnal de avertizare pentru republicani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, va prezenta răspunsul oficial al democraților la discurs.

Senatorul democrat Alex Padilla din California, care a fost trântit și încătușat anul trecut după ce a încercat să pună o întrebare secretarei pentru securitate internă Kristi Noem în cadrul unei conferințe de presă, va prezenta replica în limba spaniolă.