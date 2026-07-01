Apa Nova a intervenit cu echipe și utilaje suplimentare în teren, ca urmare a codurilor de vreme severă emise pentru Municipiul București

Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru Municipiul București în intervalul 30.06.2026 – 01.07.2026, perioadă în care au fost transmise 11 prognoze și avertizări succesive, inclusiv Coduri Portocaliu și Roșu de vreme severă, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a suplimentat echipele operaționale și echipamentele de intervenție și a acționat în teren pentru gestionarea efectelor produse de ploile abundente.

În intervalul 30.06.2026, ora 19:30 – 01.07.2026, ora 05:30, cantitatea medie de precipitații care s-a descărcat pe suprafața Municipiului București a fost de 69,90 l/mp în aproximativ 10 ore. Prin comparație, cantitatea lunară medie multianuală pentru luna iunie, înregistrată la Stația București-Filaret, este de 75,9 l/mp, ceea ce înseamnă că, în acest interval, s-a cumulat peste 92% din media lunară de precipitații aferentă lunii iunie.

De altfel, de la începutul lunii iunie și până la data evenimentului, cantitatea cumulată de precipitații a ajuns la 119,5 l/mp, reprezentând peste 157% din media multianuală aferentă acestei luni.

Evenimentul pluvial a avut o distribuție pe toată suprafața Municipiului București, cu intensitate mai mare în zonele de centru și nord. În anumite zone ale Capitalei, cantitățile de precipitații înregistrate au atins și au depășit frecvența de apariție de 1 la 100 de ani. Cantitățile importante de precipitații au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 208 mc/s, comparabil cu debitele medii multianuale ale unor râuri precum Olt, Mureș sau Siret. Totodată, volumul tranzitat în Caseta de Ape Uzate a fost de peste 4,3 milioane mc.

Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo înregistrate, Apa Nova a intervenit în teren cu o flotă extinsă de 36 hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și un efectiv de 212 specialiști.

Preventiv și pe durata evenimentului pluvial, echipele operaționale Apa Nova au intervenit prin:

intervenții pentru degajarea apei acumulate în zonele afectate;

operațiuni de verificare a stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere;

verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu potențial risc de acumulare a apei;

acțiuni de control și verificare specifice în nodurile hidrotehnice.

În intervalul 30.06.2026, ora 19:07 – 01.07.2026, ora 08:00, au fost înregistrate 724 de apeluri în Call Center, dintre care 660 au fost deja rezolvate. În paralel, au fost gestionate și apelurile transmise de autorități, fiind înregistrate 115 sesizări privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 rezolvate până la această oră.

Apa Nova colaborează în toată această perioadă cu Dispeceratul Primăriei Municipiului București, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Rutieră, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București, Administrația Națională Apele Române, precum și cu toate autoritățile cu atribuții în domeniu, în scopul gestionării eficiente și a minimizării impactului evenimentului pluviometric asupra locuitorilor Capitalei.

La această oră, echipele Apa Nova București rămân mobilizate în teren și intervin cu celeritate pentru degajarea apei în zonele și obiectivele încă afectate, printre care Pasajul Jiului, Pasajul Mihai Bravu și zona Depoului Progresului.

﻿﻿Pentru sesizări, bucureștenii pot contacta operatorul rețelei de canalizare la:

021.207.77.77 – Call Center; prin live-chat pe site-ul companiei la: https://www.apanovabucuresti.ro/contact; prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.apanovabucuresti.app&hl=en sau în AppStore: https://apps.apple.com/ro/app/apa-nova-bucuresti/id1466080435

Articol susținut de Apa Nova