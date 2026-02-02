Apă potabilă gratuită pentru pasageri în Aeroporturile Otopeni și Băneasa. Primele stații urmează să fie montate

Apa furnizată la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă începând de luni și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale.

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă. Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape cinci luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, citat într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km.

Compania Națională Aeroporturi București a început deja demersurile pentru amplasarea unui număr de 14 stații de apă potabilă conectate la rețeaua aeroportului. Acestea vor avea și cișmele, dar și dispozitive de încărcare a sticlelor.

Și în Aeroportul Băneasa vor fi montate

Stațiile de apă vor fi disponibile atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări sau la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. Astfel, pasagerii aeroportului vor avea la dispoziție apă potabilă gratuită.

Prima stație de apă urmează să fie montată în terminalul Plecări chiar în cursul zilei de luni.

În Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu.