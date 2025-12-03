Scandalul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. Operatorul local și Ministerul Mediului se acuză reciproc. Buzoianu, anunț despre reluarea furnizării apei

Livrarea apei potabile în localități din județele Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local, a anunțat, miercuri, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. ESZ Prahova susține că Apele Române și Ministerul Mediului sunt de vină pentru problemă.

„Suntem la jumătatea procesului din prima etapă de tratare a apei din partea operatorului ESZ. Suntem în calendarul care a fost dat aseară. Au fost alocate din nou mai multe resurse de apă prin Consiliul Național pentru Situații de Urgență și suntem în legătură și cu Transelectrica, care s-au mobilizat exemplar și au reușit să țină situația în Sistemul Energetic Național stabilă. Calendarul estimat de toate autoritățile în toate comisiile tehnice care au avut loc până acum este că de luni (8 decembrie 2025 n.r.) vom relua livrarea. În acest calendar în care, repet, astăzi deja suntem la acest moment, a trecut de mai bine de jumătate de prima etapă de tratare a apei. Sunt procese fizice și chimice care trebuie să se întâmple. Nu pot să dau explicații tehnice. Mai mult decât atât, este și atribuția operatorului. De altfel, unele dintre problemele pe care le-am identificat și pe care le-am și menționat public. De la zi la zi, acești experți au dat alte cifre cu privire la termenul, timpii care sunt necesari pentru tratare. Sperăm că absolut toată lumea – Hidro Prahova ESZ au luat toate măsurile necesare ca aceste etape să fie cât mai rapid parcurse și să ne încadrăm în calendarul ultim pe care l-au dat dumnealor. Repet, inițial spuseseră 72 de ore, iar de trei zile zic același lucru și anume că se vor încadra în șase zile”, a declarat Buzoianu, într-o intervenție la Digi 24, scrie Agerpres.

Aceasta a adăugat că operatorul ESZ Prahova a știut că există riscul de creștere a turbidității apei, dar nu a luat cuvântul la una dintre ședințele organizate la nivel local, în luna octombrie.

„Corpul de Control încă analizează documentele și vor fi analizate de urgență zilele acestea pentru a putea să fie trasă și o concluzie. În această săptămână nu avem cum să finalizăm fără să avem un raport al Corpului de Control, dar până la acest moment deja știm oficial că pe data de 24 iunie a fost convocată o comisie tehnică la nivelul Apelor Române și a fost analizată necesitatea acestor lucrări și într-adevăr a constatat că este nevoie de ele pe data de 2 iulie 2025. De asemenea, știm că pe 25 iulie a fost realizată o comisie pentru siguranța barajelor la Ministerul Mediului, care este o comisie tehnică și care s-a uitat din perspectiva siguranței barajelor și a lucrărilor hidrotehnice și s-a spus că într-adevăr aceste lucrări sunt necesare pentru siguranța barajelor”, a explicat șefa de la Mediu.

Buzoianu a subliniat că aceste documente au fost transmise mai departe către autoritățile locale, cu niște condiții foarte clare de îndeplinit, respectiv monitorizări stricte a evoluției hidrometeorologice și consultări cu experții în fiecare etapă.

„Ulterior, implementarea a fost făcută la nivel local. La nivel local a mai avut loc o întâlnire în luna octombrie la care au participat inclusiv reprezentanții operatorului ESZ. La această întâlnire, înțeleg că s-a menționat faptul că există riscuri de creștere de turbiditate și că este nevoie să fie luate măsuri suplimentare. Se știa că există riscul de turbiditate și tocmai de aceea pentru a nu deveni un risc de a rămâne fără apă s-a menționat în această ședință că trebuie să fie luate măsuri. Operatorul ESZ, care era de față, era singurul care poate să menționeze cu experții de la masă dacă o creștere a turbidității poate sau nu să ducă la un risc de lipsă de apă pentru populație, nu a luat cuvântul în această ședință”, a mai spus ministra mediului.

Ministra Mediului a indicat cine crede că e de vină pentru situație

Potrivit sursei citate, vina pentru situația din județele Prahova și Dâmbovița aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local.

„Din punctul meu de vedere, de toată situația sunt vinovate ambele autorități de la nivel local – Administrația Bazinală de la Buzău-Ialomița și operatorul, motiv pentru care am cerut demisia ambilor directori. E adevărat că sunt în subordinea Ministerului Mediului, dar nu am atribuții pentru a da afară directori de la nivelul administrațiilor bazinale locale sau de la operatorul economic care este sigur o companie deținută integral de către Apele Române. Eu vă spun un singur lucru: nu aș fi crezut că este atât de evidentă ascunderea informațiilor dacă nu ar fi fost în ultimele trei zile întâlniri în fiecare zi, timp în care atât Administrația Bazinală de la nivel local, cât și operatorul de apă au ascuns faptul că nu vor mai avea apă suficientă industrială pentru operatorul energetic”, a spus ministra de resort.

Întrebată cum comentează solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut demisia, ministra Mediului a subliniat că deciziile luate de-a lungul anilor „au fost luate de oameni politici puși fix de dumnealor”.

„Toate aceste decizii au fost luate de oameni politici puși fix de dumnealor. Sunt oameni politici care au fost promovați de-a lungul timpului de toate aceste partide care astăzi zic că este vina unui om care a venit de cinci luni în minister și care în sfârșit face o reformă într-o instituție care a fost căpușată de ani de zile. Este o situație, dacă vreți, similară inclusiv cu situația de la Praid, în care o instituție care s-a arătat complet incompetentă și complet nepregătită pentru o situație trebuie să răspundă. Faptul că la Ministerul Mediului a venit în sfârșit cineva care are curaj să spună că trebuie să fie demiteri la nivel de ANAR, că trebuie să fie făcută curățenie, eu îmi dau seama că asta supără anumiți colegi de coaliție, dar nu mai putem să mergem înainte să încercăm să punem în cârca unor oameni care vor în sfârșit reformă niște greșeli continue făcute la nivel local sau la nivelul unor oameni care, repet, au avut tot sprijinul politic în ultimii ani de zile”, a susținut Diana Buzoianu.

Sindicaliști din Apele Române cer demiterea lui Buzoianu

Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) a solicitat, marți, demisia sau demiterea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, pentru modul în care a fost gestionată situația de la Barajul Paltinu.

„Unul dintre argumentele centrale care justifică cererea de demisie sau demitere imediată a ministrului Diana Buzoianu are legătură implicit cu modul în care au fost făcute numirile la vârful Administrației Naționale Apele Române”, a afirmat, marți, liderul Sindicatului Mureșul din Apele Române, Cornel Brișcaru, într-o postare pe Facebook.

Liderul SMAR consideră că sistemele critice ale României ar fi fost puse în pericol din cauza „lipsei de competență și a ignorării specialiștilor”, la nivelul decidenților din ANAR.

De asemenea, conducerea SMAR consideră că reacția Ministerului Mediului în timpul și după producerea crizei ar fi fost „insuficientă și contradictorie”.

Operatorul local acuză autoritățile

Operatorul rețelei de apă ESZ Prahova a denunțat cu o zi înainte, într-un comunicat de presă, acuzații „mincinoase” și „manipulări” și susține că societatea nu are vreo responsabilitate privind situația de la Barajul Paltinu.

„Situația actuală nu a fost generată de ESZ Prahova S.A., ci este rezultatul direct al deciziilor hazardate și greșite ale Administrației Naționale “Apele Române” și ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor care au dispus scăderea nivelului apei din Barajul Paltinu, sursa principală de alimentare a întregului județ. Aceste decizii, luate fără o fundamentare tehnică adecvată și fără consultarea subscrisei societati, au redus considerabil volumul disponibil de apă brută, destabilizat procesele de tratare, pus presiune pe întreg lanțul de alimentare, creat un risc structural asupra continuității serviciului public”, a precizat compania în comunicatul de presă.

„Responsabilitatea pentru diminuarea necontrolată a nivelului din Barajul Paltinu aparține exclusiv ANAR și Ministerului Mediului, iar orice încercare de a arunca vina asupra ESZ Prahova este o falsificare a realității”, a adăugat societatea, care a subliniat că operează o infrastructură are o vechime de peste 50 ani, bazată pe tehnologia și materialele anilor 1960 – 1970.

ESZ Prahova a indicat că o altă cauză a problemei au fost „precipitațiile masive” din județ, care au generat „o turbiditate excepțional de mare a apei brute, cu valori imposibil de gestionat în regim normal de exploatare”.

„Niciun operator din România nu poate asigura tratare normală în condiții de turbiditate extremă provocată de fenomene naturale violente”, a mai afirmat operatorul local.

De asemenea, compania afirmă că infrastructura este în proprietatea statului și precizează ESZ Prahova nu are dreptul legal să facă investiții majore.

Zeci de mii de persoane, fără apa potabilă

Zeci de mii de oameni din 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Locuitorii din aceste zone vor primi apă potabilă de la Rezervele de stat, în urma unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), prin care s-a aprobat acordarea de ajutor umanitar de urgență pentru localitățile afectate de lipsa apei potabile.

„Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Transportul apei este realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul IGSU, iar distribuirea către populație este efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă.

Pe fondul problemelor cu debitul apei, OMV Petrom a anunțat, marți, că a oprit funcționarea centralei electrice Brazi.

„Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT, iar notificarea va fi actualizată pe măsură ce situația evoluează”, a menționat compania.