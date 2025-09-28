Apariție neobișnuită pe cerul Poloniei în timpul marelui atac aerian rusesc: Un avion militar special al unei țări care nu e în NATO

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Rusia ataca Ucraina cu peste 500 de drone și rachete, în Polonia vecină, care a ridicat preventiv mai multe aeronave de luptă, se afla pe cer și un avion special al forțelor aeriene australiene.

Neobișnuita apariție deasupra estului Poloniei în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei a fost remarcată de un reputat cont de X din domeniul militar, OSINTdefender.

„Un avion E-7A „Wedgetail” de avertizare timpurie și control aerian din cadrul Forțelor Aeriene Regale Australiene (RAAF) a fost văzut participând la misiunea de apărare a spațiului aerian polonez în cadrul Operațiunii NATO Santinela Estică”, a scris acesta, postând și o hartă cu traseul aeronavei.

A strange sighting tonight over Eastern Poland, as an E-7A “Wedgetail” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the Royal Australian Air Force was seen participating in the mission to defend Polish Airspace under NATO Operation Eastern Sentry. While Australia is… pic.twitter.com/Rloe3gMsN6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025

Deși Australia nu este membru al NATO, operează ca un partener global major al Alianței, RAAF desfășurând un E-7 în Europa de Est în iulie, la cererea atât a Poloniei, cât și a NATO, a explicat OSINTdefender.

Polonia a închis spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul țării, aproape de granița cu Ucraina) până cel puțin la 04:00 GMT (ora 07:00 în România) , din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a informat serviciul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Forțele armate poloneze au precizat că au trimis avioane pentru a asigura securitatea spațiului său aerian după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei.

Ce poate să facă E-7A Wedgetail

RAAF spune, pe site-ul propriu, că E-7A Wedgetail oferă Australiei una dintre cele mai avansate capabilități de gestionare a luptelor în spațiul aerian din lume, având capacitatea de a coordona o luptă comună aeriană, maritimă și terestră în timp real.

Bazat pe aeronavele din seria Boeing 737-700, Wedgetail a fost modificat pentru spațiul de luptă modern. Urmărirea simultană a țintelor aeriene și maritime este posibilă inclusvi printr-un radar avansat Northrop Grumman Multi-Role Electronically Scanned Array și 10 console de misiune de ultimă generație pentru echipaj.

Wedgetail combină un radar de supraveghere cu rază lungă de acțiune, un radar secundar și sisteme tactice/strategice de comunicații vocale și de date pentru a oferi o platformă de avertizare timpurie și control aeriană, potrivit sursei citate.

În timpul unei misiuni standard, E-7A Wedgetail poate acoperi peste patru milioane de kilometri pătrați. Este capabil de desfășurare nelimitată pe rază lungă de acțiune, cu realimentare în timpul zborului, mai afirmă RAAF.

Ce este Santinela Estică

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat pe 12 septembrie lansarea operațiunii „Santinela Estică”.

Aceasta presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Anunțul a venit după discuții între aliați, ca urmare a incursiunii de droner rusești în Polonia. Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Operațiunea va implica coordonarea și integrarea forțelor terestre și aeriene astfel încât răspunsul la amenințări să fie rapid și eficient.

„Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a declarat generalul american, precizând că ordinul privind lansarea operațiunii a fost deja lansat astfel încât să fie asigurată o protecție completă și integrată.