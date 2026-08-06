Apel către populație, companii și instituții publice pentru reducerea consumului de energie. Ministerul Energiei: Utilizarea mașinii de spălat sau a boilerului poate fi reprogramată 

Românii sunt îndemnați să reducă consumul de energie între orele 19.00-23.00, până în 31 august. Ministerul Energiei spune că măsura este preventivă, pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic național în orele de consum maxim și pentru a evita măsuri mai restrictive.

„România traversează o situație energetică de criză, generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani. Conform prognozelor hidrologice, această situație este estimată să se mențină și în perioada următoare, fără perspective de ameliorare pe termen scurt”, spune Ministerul Energiei.

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită în 28 iulie, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune Unitatea 2 prin lucrări de redistribuire a debitelor Dunării în zona Bala.

Recomandări pentru populație

Românii sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Pot fi reprogramate:

utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase;

folosirea uscătorului de rufe;

încărcarea autovehiculelor electrice;

utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat;

folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice.

De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate.

Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor.

Recomandări pentru consumatorii industriali

Marilor consumatori industriali li se recomandă să analizeze posibilitatea reducerii voluntare a consumului de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, acolo unde specificul procesului tehnologic și cerințele de siguranță permit acest lucru.

Măsurile pot include reprogramarea unor procese flexibile, utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare și evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare în orele de vârf.

Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei, precum și furnizorului de energie electrică cu care au încheiat contractul de furnizare:

măsurile care pot fi aplicate;

perioada și intervalul orar de aplicare;

reducerea estimată a consumului, exprimată în MW sau MWh;

numele, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate pentru coordonare.

Reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului.

Recomandări pentru firme

Companiile și ceilalți consumatori noncasnici sunt încurajați să reducă voluntar consumul în intervalul 19:00-23:00, acolo unde activitatea permite.

Pot fi avute în vedere măsuri precum reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate, evitarea încărcării autovehiculelor electrice în orele de vârf și reprogramarea activităților cu un consum ridicat.

Pentru ajustarea prognozelor de consum și a proceselor de achiziție și echilibrare, măsurile avute în vedere vor fi comunicate furnizorului de energie electrică.

Recomandări pentru instituțiile publice

Instituțiile publice sunt solicitate să reducă, acolo unde specificul activității permite, consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00.

Măsurile pot viza:

oprirea iluminatului arhitectural și decorativ;

reducerea iluminatului în spațiile neutilizate;

oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului;

limitarea climatizării în spațiile neocupate;

reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat.

Aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție, sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. Nicio măsură nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța cetățenilor sau continuitatea serviciilor indispensabile.

Recomandări pentru prosumatorii care au sisteme de stocare

Prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să își încarce sistemele de stocare în intervalul 11:00–17:00, în special din producția proprie, și să utilizeze energia stocată în intervalul 19:00–23:00.

În acest mod, prosumatorii își pot reduce consumul din rețea exact în perioada în care Sistemul Energetic Național este cel mai solicitat. Se recomandă evitarea încărcării bateriilor din rețea în orele de vârf.

„Fiecare reducere contează”

Mutarea consumului flexibil din intervalul de seară către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori.

„Fiecare megawatt economisit în orele de vârf reduce necesarul de import, sprijină echilibrarea Sistemului Energetic Național și contribuie la protejarea alimentării populației, a serviciilor esențiale și a activității economice”, spun reprezentanții ministerului.

„Recomandările sunt voluntare, temporare și preventive. Scopul lor este traversarea acestei perioade fără întreruperi și evitarea unor măsuri mai restrictive”.

Debitul Dunării, la minim istoric

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.400 m³/s, valoare similară minimului istoric înregistrat în anul 1985 și mult sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 m³/s.

Pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie 2026. Decizia a fost luată preventiv, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, fără impact asupra populației, personalului centralei sau mediului.

Eforturile autorităților sunt concentrate asupra menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, a Unității 2 de la Cernavodă. La bifurcația Bala-Dunărea Veche sunt derulate intervenții tehnice pentru redistribuirea temporară a debitelor și menținerea nivelului necesar în bazinul de aducțiune al centralei.

Pentru gestionarea efectelor scăderii producției de energie electrică, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a declarat, în data de 31 iulie 2026, stare de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. Guvernul a alocat fonduri pentru intervențiile de la Dunăre, iar Transelectrica dispune măsurile operative necesare pentru funcționarea SEN, inclusiv mobilizarea producției disponibile, asigurarea unor capacități transfrontaliere cât mai mari, pentru a permite asigurarea necesarului de energie prin import și, dacă este necesar, reducerea consumului de energie electrică.

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