Apel surprinzător al Hamas: „Îi îndemnăm pe frații din Iran să nu atace”

Mișcarea palestiniană islamistă Hamas a cerut sâmbătă aliatului său, Iranul, să înceteze atacurile împotriva vecinilor săi din Golf, desfășurate de forțele Teheranului ca represalii la atacurile americano-israeliene, transmite AFP.

„Afirmând dreptul Republicii Islamice Iran de a riposta la această agresiune prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele și dreptul internațional, mișcarea îi îndeamnă pe frații săi din Iran să nu atace țările vecine”, a transmis Hamas pe Telegram.

Hamas a făcut, de asemenea, un apel către comunitatea internațională să „acționeze pentru încetarea” imediată a războiului în curs.

Hamas condamnase anterior asasinarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, ucis într-un atac israelian la Teheran pe 28 februarie, în prima zi a războiului, calificându-l drept „o crimă odioasă”.

„El a oferit toate formele de sprijin politic, diplomatic și militar poporului nostru, cauzei noastre și rezistenței noastre”, a declarat mișcarea la scurt timp după moartea lui Khamenei.

„Axa Rezistenței” a încasat lovitură după lovitură

Alianța pe care Teheranul o numește „Axa Rezistenței” a suferit lovituri majore după ce Hamas – unul dintre membrii săi cheie – a atacat Israelul pe 7 octombrie 2023, notează Reuters.

Astfel a fost declanșat un război care a decimat gruparea palestiniană și a lovit puternic Hezbollah, Israelul ucigându-l pe liderul grupării libaneze, Hassan Nasrallah. Efectele în lanț au contribuit la răsturnarea lui Bashar al-Assad în Siria, eliminând unul dintre pilonii Axei.

„Iranul a construit Axa pentru un moment ca acesta”, a declarat Mohanad Hage Ali, de la grupul de reflecție Carnegie Middle East Center, descriind-o ca pe un „război existențial” pentru Iran și Hezbollah, care s-a alăturat luptei chiar dacă puterea sa militară rămâne cu mult sub nivelurile înregistrate în 2023.

„Dacă regimul iranian ar fi distrus, nu ar mai rămâne nimic” din Axă, a spus el.