Apelul lui Grindeanu către Bolojan, după întâlnirea liderului PNL cu șefa CCR: „Ridică semne de întrebare”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, consideră că sunt necesare „clarificări” după întâlnirea pe care a avut-o premierul interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Întâlnirea a avut loc vineri, cu trei zile înainte ca instituția condusă de Simina Tănăsescu să se pronunțe pe sesizările legate de legea ANI.

„Nu știu ce au discutat. Din ceea ce am văzut, pare că s-au întâlnit, fiindcă nu mai neagă nimeni acest lucru. Faptul că s-au întâlnit cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu pot să rămână în această formă”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, într-o conferință de presă la Parlament.

Întrebat despre reacția liderului PNL pe acest subiect, Sorin Grindeanu a afirmat: „Sigur că Ilie Bolojan poate să spună orice, dar dacă m-aș fi întâlnit eu, aici, în birou, cu, nu știu, un fost președinte al CCR, Valer Dorneanu, ca să dau un exemplu, care ar fi fost raportor pe vreo lege care ar fi făcut subiectul unui interes politic al PSD, ar fi spus același lucru?”.

„De aceea, eu nu vreau să speculez și nu mă interesează lucrurile altcumva decât instituțional, și e de datoria lor să clarifice acest subiect, și trebuie să fie clarificat, iar eu încurajez orice demers care duce la clarificarea acestei situații, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Este de credibilitatea, în primul rând, a CCR, iar acest lucru, așa cum am spus, trebuie să fie clarificat, fără patimă, fără tensiune. Pentru binele nostru, e bine a fi clarificat”, a conchis Sorin Grindeanu.

Ce a spus Ilie Bolojan despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Premierul interimar a fost întrebat de jurnaliști, luni, într-o vizită de lucru la Oradea, despre întâlnirea pe care a avut-o vineri cu șefa CCR, în biroul președintelui liberal al Senatului.

„De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, cu companii, în așa fel încât să rezolvi problemele”, a răspuns Ilie Bolojan.

Întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănesescu a fost criticată de către Consiliul Superior al Magistraturii, de ÎCCJ și de președinții de curți de apel și tribunale din țară.