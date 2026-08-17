Prima reacție a premierului Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR

„Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, întrebat într-o conferință de presă la Oradea despre întâlnirea avută cu Simina Tănăsescu cu trei zile înainte ca Curtea Constituțională să pronunțe o decizie importantă pe legea integrității.

El a respins criticile privind o interferență în decizii Curții și precizat că întâlnirea a avut un rol instituțional.

„De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Când ocupi o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentați de instituții, cu companii, ca să rezolvi probleme”, a declarat Bolojan.

El a oferit exemple din trecut când a avut întâlniri cu șefi din justiție în scop instituțional.

„Când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuie să meargă să rezolve probleme. Sigur că am avut întâlniri cu cei care conducea Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cazurile de pe rol”, a precizat Bolojan.

Întâlnirea, contestată de instituțiile din justiție

Întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănesescu a fost criticată de către Consiliul Superior al Magistraturii, de ÎCCJ și de președinții de curți de apel și tribunale din țară.

Luni, Curtea Constituțională se reunește într-o ședință în care va judeca sesizarea privind Legea integrității care este jalon în PSD. Ea a fost contestată de USR-PNL și președintele Nicușor Dan pentru două amendamente introduse de PSD și AUR în dezbaterile din Parlament.

Întâlnirea a fost criticată de ÎCCJ pe motiv că are loc cu o lună înainte ca CCR să dea o decizie privind un conflict pe care instanța supremă îl are cu Guvernul, după o sesizare făcută de cabinetul Bolojan, privind plata unor restanțe salariale cuvenite magistraților.

Cum a izbucnit scandalul

Site-ul stiripesurse.ro a scris, vineri, că Simina Tănăsescu a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care Curtea va dezbate pe 17 august sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice.

„Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz. Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean să se întâlnească cu Bolojan? „Întâmplător”, doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI”, a scris Zamfir.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”, fără să precizeze clar dacă întrevederea cu Bolojan a avut loc sau nu.